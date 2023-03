Il Lions CLub Arma e Taggia ha consegnato agli alunni delle quinte elementari Soleri il kit ‘Mastro Cartaio’

Il Lions CLub Arma e Taggia ha ripreso nel mese di febbraio le iniziative operative verso le scuole consegnando agli alunni delle quinte elementari Soleri di Taggia il kit ‘Mastro Cartaio’, che permetterà ai ragazzi di sperimentare la produzione di carta in piena autonomia e ripercorrere altresì tecnologie ormai abbandonate.

“La consegna è avvenuta - si spiega nel comunicato - in presenza di alcuni insegnanti, del Presidente Aurelio Negro e del vicepresidente del Club Marina Rulfi, il Service si è concluso ricordando agli alunni l'importanza del riciclo e la consapevolezza ambientale.

Ulteriore impegno ‘scolastico’ del Lions Club Arma e Taggia è stato il service culturale avvenuto nelle scuole di Taggia e Badalucco (3 medie) a tema ‘ Il Risorgimento - un personaggio importante del nostro territorio - Giovanni Ruffini’ i soci Martini Giovanni Battista (vero e proprio storico del Club), Giovanni Taffari e il Presidente Pro Tempore Aurelio Negro hanno ripercorso la vita di uno dei fondatori della Giovine Italia e dello scrittore ancora oggi esempio della letteratura inglese ( il ‘Dottor Antonio’ infatti è stato scritto in inglese e solo successivamente tradotto in italiano). Nel contesto del Service il Lions Club Arma e Taggia ha presentato alla scolaresche il Concorso interno sul tema ‘Attualità del Risorgimento italiano’ con particolare riferimento a Taggia ed ai Fratelli Ruffini.

Il concorso è aperto agli studenti delle terze classi della Scuola Media Inferiore e consiste nella elaborazione di un poster sul tema. Le tecniche ammesse sono l'uso di gessetti, carboncino o pastelli. Il Risorgimento Italiano è stato uno dei momenti più importanti della nostra storia. Il coraggio e l’entusiasmo, fino al sacrificio per alcuni, hanno portato alla liberazione e costituzione prima del Regno e poi della Repubblica Italiana. Ricordare tutto ciò è dovere di tutti, in onore ai nostri padri e affinché il vortice di indifferenza non faccia dimenticare a noi e alle attuali generazioni quanto sia costato e quanto valore abbia il concetto di Stato e di unità di un popolo come il nostro.

Questo è quanto i soci del Lions Club Arma e Taggia chiedono ai ragazzi di esprimere nei loro elaborati”.