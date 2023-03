Desideri diventare un professionista della guest experience? L'imperiese Alberto Tita presenta il suo primo libro

Se vuoi diventare un professionista dell'accoglienza nelle strutture ricettive, il nuovo libro “Professionista della guest experience. Crea percorsi autentici e personalizzati per ogni tipologia di ospite e di cliente ”, scritto a quattro mani da Nicola Bolzan e Alberto Tita è la risposta che stai cercando. Il metodo descritto nel libro offre strumenti pratici per creare esperienze autentiche e personalizzate per tutti i clienti o operatori del settore. In attesa dell'uscita, che avverrà il 24 marzo nelle migliori librerie e sulla piattaforma Amazon, abbiamo incontrato Alberto Tita, uno degli autori, per saperne di più.

Di cosa parla il vostro libro?

“Questo libro parla di esperienze, di momenti di valore. Tutti noi desideriamo vivere vacanze indimenticabili, soggiorni emozionanti e viaggi unici. Sia che si tratti di un momento di svago, di relax o di uno spostamento per lavoro, il concetto di esperienza ha un ruolo fondamentale. In questo libro parliamo proprio di questo, ovvero del percorso (guest e customer experience) che compiono un ospite e un cliente dal momento in cui cominciano a pensare al loro soggiorno fino a quando ritornano a casa alla loro vita di tutti i giorni. Vengono inoltre presentati i principi fondamentali per creare un'esperienza di ospitalità di qualità, mettendo al centro il benessere e la soddisfazione dell'ospite. L'accoglienza, l'ambiente e i servizi devono essere gestiti con grande cura ed attenzione”.

Quali sono le sfide da affrontare per diventare esperti di accoglienza?

“La prima sfida è saper ascoltare l'ospite e sapere quali siano i suoi bisogni e pertanto, realizzare un soggiorno che abbia come scopo principale la soddisfazione di questi bisogni. Tutto dipende da quello che l'ospite si aspetta, ponendo delle domande mirate per conoscere quali siano le sue necessità all'interno della struttura. A questo punto bisognerà costruire un percorso per fargli vivere appieno tutti i servizi che la struttura gli può offrire”.

A chi è rivolto il vostro libro?

“È un libro che parla di esperienze e di momenti di valore rivolto sia a chi è in cerca di una nuova occupazione nel settore dell'accoglienza in strutture ricettive, sia per chi già opera in questo ambito e desidera migliorare il proprio servizio. In questo libro vengono presentate tecniche, strumenti e spunti vari per arricchire il bagaglio di competenze e di idee. In ogni capitolo, inoltre, si potranno approfondire le tematiche trattate attraverso la lettura di alcuni contributi esterni, elaborati da esperti del settore dell’ospitalità (direttori, chef, concierge, maître, SPA manager, bar manager, consulenti, imprenditori). Nel dettaglio, nelle pagine, verrà descritto un metodo ordinato e completo di sei fasi per creare percorsi autentici e personalizzati per ogni tipologia di ospite e cliente”.

Come è strutturato il libro?

“Dopo un’introduzione e un focus sulla storia della guest e customer experience (capitolo 1), si passa alla definizione della strategia generale e alla definizione del target (capitolo 2). Una volta analizzato tutto ciò, sarà il momento di definire la proposta di valore (capitolo 3), di strutturare l’esperienza nei suoi più piccoli dettagli (capitolo 4) e di comprendere i segreti per erogarla al meglio (capitolo 5). Si vedrà poi come valutare tutto questo percorso (capitolo 6), come riprogettare l’esperienza sulla base di quanto emerso (capitolo 7) e come avviarsi verso un futuro migliore (capitolo 8). Se si pensa che questo libro sia solo per direttori o super esperti del settore, si sbaglia. Questo libro è per tutti gli appassionati del mondo dell’ospitalità, per tutte quelle persone curiose che vogliono saperne di più su come evolvere la propria professione e per tutti coloro che, ogni giorno, puntano all’eccellenza. Per questo motivo, questo libro è adatto a chiunque abbia un ruolo direzionale, manageriale o operativo o per chi sia all’inizio della sua esperienza lavorativa e desideri partire con il piede giusto anche se non lavora in questo settore”.

Breve scheda professionale degli autori

Nicola Bolzan, formatore esperto di comunicazione, consulente aziendale, docente CUOA Business School e co-fondatore di Hospite – The Italian Hospitality Academy. Dopo la laurea in psicologia ha scelto di dedicarsi alla formazione di aziende e professionisti sulle competenze trasversali, nel dettaglio intelligenza linguistica, intelligenza emotiva e public speaking.

Alberto Tita, consulente, formatore per il mondo dell’ospitalità. Il suo percorso decennale negli hotel 4 e 5 stelle gli ha permesso di scoprire i valori e l’amore per la professione. Lavorando sia in Italia che all’estero, ha ricoperto diversi ruoli, partendo dal servizio in sala arrivando ad essere poi direttore d’albergo.