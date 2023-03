Come diventare cantante: i vantaggi del frequentare un corso di canto Milano

Come diventare cantante e rimanere sulla cresta dell’onda per tutta la vita? Potrebbe questa essere la domanda che affolla la mente di ogni appassionato di canto che vorrebbe trasformare la sua passione in una carriera di successo.

Prendendo consapevolezza che la passione non basta nemmeno se si ha talento per il canto e che occorre studiare canto per far fruttare entrambi, vediamo quali sono per un aspirante cantante i vantaggi di abbandonare l’idea di un percorso di studio da autodidatta e di iscriversi ad un corso di canto.

Come diventare cantante: perché evitare un percorso di studio autonomo

Nella maggioranza dei casi, fatta eccezione dei casi in cui ci siano serie difficoltà economiche a sostenere il costo di una retta mensile o annuale per un corso di canto in una scuola di canto pubblica o privata e fatta eccezione dei casi in cui impegni di natura lavorativa o di altro tipo impediscano la frequentazione di un corso con lezioni a giorni e fasce orarie predefinite, un percorso di studi di canto da autodidatta è sconsigliato difronte alla possibilità di frequentare un corso di canto ben strutturato.

La formazione da autodidatta comporta una serie di svantaggi, che alla fine possono tradursi in spreco di tempo, forze e denaro e tanta frustrazione:

· la definizione di un percorso di formazione viene fatta scegliendo di mettere insieme tutte le materie di studio ed esperienze formative pratiche che sono fondamentali per formare un cantante, tra le offerte che vengono proposte da più enti di formazione e fonti di apprendimento (oggi molte delle quali sono disponibili online); richiede tempo per valutare la validità della scelta da fare e tempo per la formazione vera e propria, che spesso si allunga quando più opzioni formative scelte non possono essere prese in considerazione contemporaneamente

· pur sotto un’attenta valutazione dei singoli percorsi, lo studente autodidatta può rischiare di trovarsi con una formazione lacunosa e, se non seguito da guide esperte nel canto, rischia di portarsi dietro delle difficoltà che lo ostacoleranno

· pur permettendo di risparmiare sui costi nel breve termine, nel lungo termine la somma delle spese per ogni percorso formativo scelto può risultare maggiore di quella di un corso di canto completo.

Come diventare cantante: perché frequentare un corso di canto in una scuola

Studiare canto in una scuola di canto, al contrario, offre una serie di vantaggi che aumentano se si tratta di un corso di canto in una scuola con sede a Milano.

Un corso di canto infatti:

· permette di conoscere la durata e i costi del percorso sin dal momento dell’iscrizione

· condensa in un programma ben strutturato in uno o più anni, per un totale monte ore lavoro predefinito, tutte e sole le discipline e le esperienze formative pratiche (esibizioni in sala registrazione, esibizioni live…) veramente necessarie per un cantante e immediatamente spendibili nel mondo del lavoro, già a partire dai primi casting e provini

· affianca agli studenti insegnanti esperti che: possono guidarli in percorsi individuali di miglioramento; possono cucire un percorso di studio molto personalizzato; possono valutarne conoscenze, competenze e performance; possono fornire feedback, correzioni e suggerimenti;

· permette l’apprendimento collaborativo con gli altri studenti in un ambiente stimolante, che favorisce il confronto e l’incoraggiamento

· offre l’opportunità di accesso e utilizzo a strutture e attrezzature quali sale di registrazioni, sale prova, attrezzature audio professionali, biblioteche di spartiti e tanto altro che risulta utile per mettersi alla prova e fare esperienza

· offre la possibilità di esibizioni sia come attività interna al corso sia grazie ai contatti col mondo del lavoro favoriti dai network in cui spesso le scuole di canto sono integrate.

Come diventare cantante: i vantaggi di frequentare un corso di canto Milano

Ai vantaggi della frequentazione di un corso di canto se ne aggiungono molti altri quando la scelta cade su un corso di canto a Milano. La città milanese, moderna e accogliente e con una scena musicale vivace, infatti conferisce ulteriore prestigio alla scuola di canto, che per la sua posizione offre agli allievi i seguenti vantaggi:

1. la maggior presenza di professionisti del settore musicale in Italia si concentra a Milano: questo offre agli studenti molte opportunità di apprendimento e occasioni per fare esperienza e creare una rete di contatti nel settore musicale

2. Milano è famosa per la sua vivace scena musicale: con una vasta gamma di concerti ed eventi musicali che si tengono in tutta la città, agli studenti di canto è aperta la possibilità di assistere a spettacoli live e di apprendere anche dalle esibizioni dei professionisti

3. la gamma di strutture e servizi per gli studenti di canto, comprese sale prove, studi di registrazione, sale concerti e molto altro, è molto ampia in una città come Milano, moderna e ricca di infrastrutture altamente performanti

4. Milano è la capitale italiana della moda e del design, ma anche della musica e dello show business, per questo è in grado di offrire numerose opportunità di carriera per i cantanti (dalla carriera di performer, a quella di insegnanti di canto, di compositori e molto altro ancora).

Il corso di canto di Accademia09

Tra le numerose e valide opportunità di apprendimento troviamo il corso di canto offerto da Accademia09, accademia di canto privata con sede a Milano e sul mercato dal 2009 con grande successo e ottimi risultati per i suoi allievi (tra questi ricordiamo Erica Bazzeghini, che ha anche partecipato a “The Voice” e conquistato il pubblico e soprattutto il cuore di Morgan).

Il corso di canto di Accademia09 è una soluzione intermedia tra il percorso di studi triennale “Accademia di canto”, aperto ad una classe di allievi non numerosa, e le “Lezioni di canto”, destinate allo studio individuale dell’allievo con uno dei docenti esperti della scuola.

Con soli 4 allievi per classe, il corso offre i benefici del lavoro personalizzato tipico di una lezione privata e i benefici che vengono dalla forza del gruppo dentro il quale si creano tra gli studenti importanti sinergie sia per la didattica sia per la costruzione di progetti musicali.

Corso di canto in 3 livelli

Il corso, del costo di € 1480,00, ha un monte ore annuo di 50 ore e prevede 3 livelli:

· corso base: oggetto di apprendimento sono una tecnica vocale e interpretativa di base per permettere di intraprendere le prime esperienze live, di partecipare a concorsi e festival o di proseguire con il percorso professionale

· corso avanzato: obiettivo è il raggiungimento di una piena padronanza della tecnica e di un’interpretazione sempre più incisiva e d’impatto

· corso pro: obiettivo è permettere allo studente di trovare le sue caratteristiche più originali e uniche e di iniziare a costruire la base per il suo progetto musicale personale insieme al suo gruppo di lavoro e sotto la guida dei coaches.

I docenti di canto di Accademia09: la ciliegina sulla torta

Tutti i corsi di canto di Accademia09 sono tenuti da un team di insegnanti specializzati, professionisti tra i migliori in campo: docenti e vocal coaches come Lalla Francia, Antonio Martinelli e Simona Bovino; docenti di produzione come Alex Uhlmann; docenti di song writing come Michele Gentilini; mental coaches e mental trainers come Cristiano Volo e tanti altri docenti che lavorano nel settore e in materie complementari, i quali, con la loro passione e competenza nell’insegnamento, sono in grado di guidare gli studenti in un percorso di successo e verso il successo musicale.

Per saperne di più, basta consultare il sito di Accademia09.