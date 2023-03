Pallavolo: le ragazze under 18 dell'Imperia Volley battono la Grafiche Amadeo e raggiungono la 'Final Four'

Grafiche Amadeo Sanremo-Imperia Volley 0-3 (19/25-18/25-18/25)

Al loro primo anno nella categoria Under 18, le ragazze dell’Imperia Volley centrano, con una giornata di anticipo, la Final Four battendo con un rotondo 3-0 la Grafiche Amadeo Sanremo al Mercato dei Fiori a Bussana di Sanremo.

Un percorso da incorniciare per le ragazze di Roberto Gavi e Chiara Menegatti: tredici gare, tredici vittorie, trentanove set all’attivo e un solo set concesso alle avversarie. Il capitano Alice Piccione e compagne chiuderanno il campionato con la qualificazione già acquisita, domenica 12 marzo alle 18 alla palestra ITIS di Imperia, con il Rotondo Planet Volley alla ricerca di un magnifico en plein.

Già definite dal Comitato Territoriale Fipav Ponente le modalità della finale per designare il campione territoriale della categoria U18. Domenica 26, al mattino in contemporanea sui due campi allestiti al Palazzetto dello Sport di Imperia, si giocheranno: Imperia Volley-Remax Carcare e Iglina Albisola Pallavolo-Grafiche Amadeo Sanremo (ore 10). Nel pomeriggio finale 3° e 4° posto e, a seguire, quella per il 1° e 2°.