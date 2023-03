Pallamano, nel fine settimana le formazioni dell’Abc Bordighera tornano in campo (Foto e video)

Tornano in campo, nel fine settimana, le formazioni di pallamano dell’Abc Bordighera.

“Archiviata con grande soddisfazione di tutti la bella giornata sportiva promozionale di domenica scorsa, i nostri atleti scenderanno in campo nuovamente sabato pomeriggio alle 15 presso la palestra Conrieri dove gli under 13 affronteranno il Batiment Nizza per il campionato dipartimentale francese” - fa sapere l’Abc Bordighera - “Dopo la prima giornata chiusa con un pareggio i biancorossi punteranno decisamente alla vittoria”.

“Domenica mattina invece saranno gli under 17 ad affrontare i pari età del Cavigal Nizza nella seconda partita della seconda fase” - dice l’Abc Bordighera - “I nizzardi sono tuttora imbattuti ma nella partita della prima fase, giocata fra le mura amiche, hanno dovuto sudare parecchio per avere la meglio contro i nostri ragazzi, riuscendo a prevalere soltanto con un tiro di punizione a tempo scaduto. Si prospetta, dunque, un match molto combattuto dove i leoncini dell'Abc saranno certamente motivati anche da un sano spirito di rivalsa dopo la sconfitta fuori casa maturata in modo così rocambolesco”.