Per la Festa della donna, omaggio speciale della Fidas di Imperia a tutte le donatrici

In occasione della festa della donna la FIDAS provinciale di Imperia festeggia la ricorrenza, omaggiando tutte le donatrici con un simpatico dono: "Invitiamo tutte le donne a prenotarsi per una donazione in questa giornata per festeggiare insieme una ricorrenza importante e molto significativa.

I centri fidas sono aperti tutti i giorni dalle ore 7 alle ore 11.00

Imperia, via don Abbo 12 tel. 0183296395

Sanremo, via Manzoni 39 tel. 0184 576385

Ventimiglia, Via Brigate partigiane 20 tel. 0184 235279

L’iniziativa nasce dall’esigenza di promuovere la cultura del dono del sangue e del plasma per reclutare nuove donatrici.

La donazione di sangue è un gesto fondamentale affinché si possano garantire terapie trasfusionali a chi ne ha bisogno, e sempre necessario continuare nell’attività di sensibilizzazione delle nuove generazioni per sperimentare l’importanza di questo gesto etico e solidaristico a favore degli altri e di se stessi in quanto contribuisce a tenere sotto controllo il proprio stato di salute e a perseguire corretti stili di vita.

Confidiamo in una grande partecipazione ed all’impegno di tutte le donne che si avvicineranno alla Fidas. Grazie a tutte le donne!! Fidas da sempre a fianco di tutte le donne!!!!".