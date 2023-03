Vallebona, al via la seconda parte di "fotografiAmo": proiezione di scatti in Salabande

Domenica prossima a Vallebona andrà in scena la seconda parte di "fotografiAmo". Presso la Salabande, in via Giovanni XXIII n° 3, Saverio Chiappalone proietterà le foto scattate dai partecipanti durante l’esperienza fotografica per le vie del paese.

“Con piacere comunichiamo che domenica 5 marzo a Vallebona ci sarà la seconda parte di 𝗳𝗼𝘁𝗼𝗴𝗿𝗮𝗳𝗶𝗔𝗠𝗢, dove presso la fantasmagorica Salabande alle 10 Saverio proietterà le fotografie da voi scattate" - annuncia l'Amministrazione comunale di Vallebona.

“Saverio Chiappalone e Simona Alborno hanno pensato anche a coloro che non hanno potuto partecipare la scorsa volta: dei rullini e macchine fotografiche saranno a vostra disposizione e una parte della giornata verrà dedicata proprio a questa attività” - sottolinea l'Amministrazione comunale di Vallebona - “Per una maggiore gestione organizzativa, è gradita la conferma".