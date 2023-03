Bordighera: al via dal 18 marzo il laboratorio di scrittura autobiografica 'Le stagioni della vita'

Dal 18 marzo prossimo parte il laboratorio di scrittura autobiografica ‘Le stagioni della vita’ con Mary Del Barba e Daniela Bruno, conduttrici di corsi di scrittura dal 2016.

Si terrà presso l’associazione Grazie don Bosco a Borghetto San Nicolò in Via San Sebastiano (comodo parcheggio annesso) il sabato dalle 14,30 alle 17,30 il 18 marzo, 15 aprile, 13 maggio e 10 giugno. Per informazioni telefonare ai numeri: 3200221011 e 3803525565.

Un percorso di quattro incontri per scrivere di sé, esplorando connessioni tra le diverse fasi della vita e gli stati d’animo passati e attuali. Metafora e filo conduttore di questo viaggio sarà l’alternarsi delle stagioni naturali, da sempre potente immagine di cambiamento.