Arma di Taggia: da lunedì scavi in spiaggia a caccia dello sfioratore sequestrato

Con un accertamento tecnico che sarà svolto da lunedì torna d'attualità la vecchia vicenda dello sfioratore di Arma di Taggia. Un'inchiesta risalente a 10 anni fa per quel che riguarda la realizzazione di una nuova conduttura per lo scarico a mare.

Un lavoro che venne eseguito in difformità rispetto all'autorizzazione: la tubatura seguì un tracciato diverso e senza rispettare le quote, tanto che l'opera venne considerata pericolosa per i bagnanti e la navigazione. L'allora consigliere d'opposizione Mauro Albanese segnalò il tutto in Procura (rettifica ore 13.20 - 3 marzo 2022 - Mauro Albanese non segnalò niente alla Procura ma portò la questione all'interno del consiglio comunale di Taggia e all'indomani venne ascoltato dalla capitaneria di porto circa le informazioni in suo possesso ndr) e poi scattò il sequestro. Da allora, se il processo penale si è esaurito nella prescrizione, quello civile sta andando ancora avanti.

In questo contesto è stato chiesto dal giudice un accertamento tecnico per determinare se la tubatura non conforme sia stata rimossa o sia ancora presente sotto la sabbia. Per determinare questo fatto saranno necessari degli scavi, affidati alla ditta Tesorini di Camporosso.

Per tutta la settimana, dal 6 al 12 marzo, secondo una ordinanza della Capitaneria di Porto di Sanremo, sarà interdetta l'area a terra così come in mare tra i bagni Piccolo Lido e Idelmery. La presenza o meno del tubo potrebbe cambiare l'esito del processo civile e quindi un eventuale risarcimento verso il Comune di Taggia.