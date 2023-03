Ventimiglia, mobilità sostenibile e percorsi ciclabili al centro del seminario al Forte dell’Annunziata (Foto e video)

La mobilità sostenibile e le piste ciclabili sono state al centro del seminario “L'educazione alla mobilità sostenibile e la realizzazione di percorsi ciclabili nei territori Alcotra nel quadro dello sviluppo delle ciclovie EuroVélo8 e Tirrenica" andato in scena questa mattina al Forte dell’Annunziata di Ventimiglia. Un evento, organizzato da Fiab-Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta Riviera dei Fiori e promosso da Regione Liguria, Dipartimento Alpi Marittime e dai comuni transfrontalieri, che ha aperto la tre giorni dedicata alla chiusura di Edu-Mob 2, il progetto Interreg co-finanziato dal programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Francia Alcotra, finalizzato a favorire la mobilità di residenti e turisti sul territorio di confine tra la Liguria e la regione Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Nella prima parte del seminario si è illustrato il progetto Interreg Italia Francia Alcotra Edu-Mob 2. Oltre a numerose azioni formative e informative, il progetto EDUMOB2 ha permesso anche la realizzazione di opere infrastrutturali e di completamento di alcune tratte ciclabili nei comuni di Bordighera, Vallecrosia, Ventimiglia, Mandelieu, Villeneuve Loubet e Mentone. Interventi che, di fatto, hanno contribuito all’avanzamento di due importanti ciclovie: la EuroVelo 8 (Ciclovia del Mediterraneo) che parte da Cadice attraversa Spagna, Francia, Balcani, Italia, Grecia e arriva a Cipro dopo 7.000 km in 10 diverse nazioni, e la Ciclovia Tirrenica che, nel quadro del Sistema Nazionale delle Ciclovie Turistiche, collegherà Ventimiglia a Roma lungo la costa. Per l'occasione sono intervenuti il dirigente del Settore Valutazione impatto ambientale e sviluppo sostenibile, Paola Carnevale, il commissario prefettizio di Ventimiglia Samuele De Lucia, il vicepresidente della Provincia e sindaco di Vallecrosia Armando Biasi, il sindaco di Bordighera Vittorio Ingenito, il direttore aggiunto delle strade e delle infrastrutture di trasporto del Conseil Departementaldes Alpes Maritimes Audrey Cuggia, il responsabile del servizio per la politica ciclistica del CD06 Laurent Lavoine. Intervento in collegamento streaming, invece, per l'assessore regionale allo Sviluppo Economico Andrea Benveduti e per l'assessore ai lavori pubblici infrastrutture e viabilità, ambientale e tutela del territorio della Regione Liguria Giacomo Raul Giampedrone. Ha moderato l'incontro Giorgio Ceccarelli di Fiab.

"La giornata di oggi fa capire l'importanza di una rete infrastrutturale, come la Ciclovia Tirrenica, ma soprattutto la collaborazione con i partner europei, in questo caso con la Francia" - sottolinea il sindaco di Bordighera Vittorio Ingenito - "La città di Bordighera ha lavorato all'interno di un programma europeo e di un programma regionale e ha investito con fondi propri nell'ultimo quinquennio oltre 2 milioni di euro per creare nuove infrastrutture legate alle piste ciclabili. Avremo a breve il cantiere di un nuovo tratto che dai Pennoni andrà fino al centro di Bordighera in corrispondenza della stazione. Poi ci sarà un intervento per un milione e 500mila euro che riguarderà una gran parte della passeggiata a mare dove verrà realizzata anche in quel tratto una pista ciclopedonale. Infine c'è un progetto di 2 milioni di euro, che attende il suo finanziamento, per la ciclopedonale di mezzo, una pista che unirà la parte ovest della città al centro cittadino. Abbiamo creato pure una rete di sentieri che collegano tutto l'entroterra bordigotto fino a Seborga, a Vallebona e a Sanremo. Infine con il sindaco di Ospedaletti ci siamo recentemente confrontati per trovare in tempi rapidi un collegamento alternativo tra la ciclabile di Bordighera e quella di Ospedaletti. Stiamo studiando due soluzioni alternative: su gomma con servizio navetta dedicato al collegamento o su rotaie, che sarà un po' più complicato perché dovremo coinvolgere le Ferrovie. Queste infrastrutture rappresentano per noi un nodo fondamentale per lo sviluppo turistico della città".

"La passeggiata a mare di Vallecrosia non aveva un'identità o servizi ma da quando mi sono insediato, in questi cinque anni, ho insistito e battagliato affinché oltre a far passare la ciclabile venissero offerti anche dei servizi ai turisti e ai cittadini. In prossimità della passeggiata a mare abbiamo perciò studiato la realizzazione di 400 posti auto con ricariche per bici elettriche. Abbiamo inoltre realizzato una palestra all'aperto. Abbiamo, inoltre, pensato anche agli anziani individuando un'area sosta con attrezzature ombreggianti mentre per i bambini ci saranno giochi con pavimentazione antitrauma. Stiamo infine lavorando per realizzare l'interconnessione tra il mare e il borgo antico per far rivivere anche il centro storico" - dice il sindaco di Vallecrosia Armando Biasi - "In questo momento abbiamo deciso di finanziare sul lato costiero 3 milioni di euro di lavori, che stanno per partire. Complessivamente la nostra città beneficerà di circa 12 milioni di euro".

Un autorevole ventaglio di relatori ha fatto, perciò, il punto sugli esiti del progetto EDUMOB2. Interventi specifici sono stati dedicati, poi, alla presentazione di EuroVelo (la rete ciclabile europea con 5mila km già pedalabili dei 93mila previsti, che compie quest’anno 25 anni di cui FIAB-Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta è coordinatore nazionale), della Ciclovia del Mediterraneo EV8 in Francia e Italia e della Ciclovia Tirrenica. Si è parlato, inoltre, dell’intermodalità bici più treno. Per Fiab sono intervenuti Antonio Dalla Venezia (Coordinatore Comitato Tecnico Scientifico Bicitalia/EuroVelo), Angelo Fedi (responsabile area Cicloturismo), Massimo Gaspardo Moro (Centro Studi FIAB, responsabile Intermodalità). Inoltre hanno parlato anche Cristina Fabrizio e Ottavio Castelletti di Regione Piemonte, Emiliano Carnieri di Regione Toscana e Gabriella Rolandelli di Regione Liguria. Ha moderato la seconda parte del seminario Marco Veirana di Fiab.

Un'iniziativa promossa da Regione Liguria, Dipartimento francese delle Alpi Marittime e le amministrazioni dei comuni coinvolti. “La chiusura del progetto EDUMOB2 a inizio 2023 coincide con i 25 anni di EuroVelo, occasione che, in qualità di coordinatori per l’Italia, ci premette di organizzare numerosi eventi e presentare le tante novità, tra cui l’aggiornamento delle tracce dei percorsi in rete - dice Angelo Fedi, responsabile area Cicloturismo di FIAB - Il confine italo-francese di Ventimiglia è un importante punto d’ingresso dei flussi cicloturistici internazionali nel nostro Paese, sia lungo la EV8-Ciclovia del Mediterraneo (uno dei tre itinerari EuroVelo che attraversano l’Italia), sia lungo la Ciclovia Tirrenica che parte proprio qui e che è uno degli assi portanti della rete Bicitalia. Insieme agli altri itinerari del Sistema Nazionale delle Ciclovie Turistiche, è oggetto dei finanziamenti previsti dal PNRR e, nel seminario del 3 marzo, sarà resa nota la situazione aggiornata dei progetti di intervento da definire entro il 2023 e dei cantieri in apertura nel 2024”.

Sabato e domenica, invece, chi vorrà potrà pedalare lungo i tratti transfrontalieri delle due ciclovie. Domani dalle 9,30 da Ventimiglia, un gruppo composto da tecnici, relatori del convegno, giornalisti e invitati percorreranno in bicicletta il tracciato della EuroVelo 8 per una ventina di km fino a Roquebrune in Francia, valutando le opere realizzate in questi anni grazie al finanziamento europeo e quelle ancora in progettazione. Aperta a tutti e consigliata anche a famiglie con bambini è, invece, la facile biciclettata di domenica prossima che parte da Bordighera (rotonda di Sant’Ampelio) alle 10 in direzione Ventimiglia seguendo il tracciato della Ciclovia Tirrenica, per un totale di 16 km. All’arrivo a Ventimiglia il gruppo italiano incontrerà i partecipanti partiti da Mentone. Aperitivo per tutti alle 12 nell’area giochi alla foce del Nervia a Ventimiglia.