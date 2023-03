Sanremo: prete ricattato dopo una videochiamata hard, il pensiero del presidente di Arcigay Imperia

“Con una donna, con un uomo, da soli, in tre, in quattro, in dieci, dal vivo oppure online. Il sesso tra adulti consenzienti è un'avventura stupenda in tutte le sue forme. Diffidate di coloro che vi invitano all'astinenza e che, con immensa invidia, giudicano la vostra libertà sessuale, talvolta conquistata con dolore, riducendola a ottocentesco scandalo”.

Sono le parole di Marco Antei, presidente di Mia Arcigay Imperia, che ha commentato la vicenda legata al prete ricattato on line. “La nostra totale solidarietà al parroco Crotta che, nell'espressione naturale del più bello dei piaceri umani ha incontrato un essere immondo che ha provato a raggirarlo. E no, non ti devi pentire, non ti devi ravvedere, non ti devi convertire. E non devi neanche essere discriminato sul luogo di lavoro, men che meno da un tuo superiore. La legge italiana non lo permette e noi siamo qui per ricordarlo”.