Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da venerdì 3 a domenica 5 marzo in Riviera e Côte d'Azur

VENERDI’ 3 MARZO



SANREMO



11.00. ‘Tour Ariston’: visita guidata dietro le quinte e nella storia del teatro Ariston, il più celebrato d’Italia (5 euro). Ritrovo nella hall del Teatro Ariston (più info)



11.30. Svelatura della targa intitolata a Padre Cristoforo Smola, vice Parroco della chiesa della Mercede a San Martino, sul tratto di pista ciclabile dall'ex passaggio a livello di c.so Trento Trieste, zona Sud-Est, sino all'altezza della chiesa di San Martino

16.00. Per l’Unitre, conferenza della Prof.ssa Antonella Squillace dal titolo ‘Ebraismo: una cultura in esilio. L’identità attraverso il femminile. La storia di Leah’. Sala consiliare Museo Civico (più info)



16.30. Presentazione del libro ‘Rivierando. Alla scoperta della Riviera di Ponente’ a cura degli autori Daniela Manili Pessina, Marco Macchi ed Ersilia Ferrante con proiezione di immagini. Sala Punto d’incontro Coop, ingresso adiacente punto vendita di C.so Matuzia

20.30. ‘Terroni - Italian Singing Dinner’: dinner show con musica e intrattenimento ispirato alla storia delle cene cantate con il meglio della musica italiana di sempre, intervallata da momenti di folklore e spettacolo (tutti i venerdì). Ristorante Strambò a Portosole (info)

21.00. Spettacolo di Checco Zalone dal titolo ‘Amore + Iva’, Teatro Ariston, anche domani (più info)

IMPERIA

19.30. ‘Un campo scout iniziato in tragedia’: cena con delitto organizzata dal gruppo scout Imperia 2. Teatrino della parrocchia di Cristo Re Borgo San Moro, anche domani (evento a offerta a partire da 15 euro), info e prenotazioni al 351 5057873



VENTIMIGLIA



9.30. ‘EDUMOB2 e le ciclovie EuroVelo 8 e Tirrenica’: seminario sul progetto Interreg co-finanziato dal Programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Francia ALCOTRA, finalizzato a favorire la mobilità sostenibile di residenti e turisti sul territori di confine tra Liguria e Provence-Alpes-Côte d'Azur. Forte dell'Annunziata (il programma completo a questo link)



14.00-19.00. ‘Minori stranieri non accompagnati’: corso di formazione per tutori volontari organizzato dal Garante dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza della Liguria e dal Comune. Coordina il dott. Dario Arkel con la partecipazione dei principali referenti territoriali. Sede decentrata del Comune in Piazza XX Settembre, terzo piano, Sala XXV Aprile, anche domani, info 010 5484990-496-584 (il programma)

OSPEDALETTI



12.00 & 20.00. ‘E' tempo di... Carciofi’ (14ª edizione), mille modi per degustare il carciofo di Ospedaletti’: 7 esercizi di ristorazione propongono menu a base di carciofi De.C.O. di Ospedaletti fino al 12 marzo (locandina)



IMPERIA

9.30-12.30. Apertura di Villa Grock (lunedì e venerdì 9.30 /12.30, sabato, domenica h 18.30/22.30. Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli (più info)

17.30-21.30. Apertura del Museo navale: ‘show delle stelle’ al Planetario con possibilità si ammirare oltre 6 mila astri, la Luna e i pianeti, la volta celeste dalla Terra, dalla Luna o da una stazione spaziale. Museo navale e Planetario in Calata Anselmi (più info)



SANTO STEFANO AL MARE



12.00. Partenza regata della prima tappa del Trofeo Optimist Italia Kinder Joy Of Moving ,riservato alla classe Optimist. Spicchio d’acqua davanti a Marina degli Aregai, fino al 5 marzo (più info)

CERVO



10.00-16.30. Mostra ‘La mia canzone – storia del Festival di Sanremo’ con numerosi cimeli in esposizione. Evento a cura del Museo del Festival in collaborazione con il Comune di Cervo (ingresso 3 euro). Castello dei Clavesana, prorogata fino all’11 marzo, dal martedì alla domenica h 10/13-14.30/16.30 (più info)

16.00. Riunione annuale dei sindaci dei paesi liguri che fanno parte dell’associazione Borghi più belli d’Italia, organizzata dal coordinatore regionale Filippo Guasco e dal consigliere nazionale Sergio Zampieri. Partecipa il presidente nazionale dell’associazione Borghi più belli d’Italia Fiorello Primi. Palazzo Viale

FRANCIA

MONACO



9.00. Kermesse dell’Opera di Suor Maria con intrattenimento e numerosi stand: Accessori, Mercatino delle Pulci, Cantina, Giocattoli, Abbigliamento, Libri, Bar, Buffet, Pasticceria, e vari stand internazionali per deliziare il vostro palato. Espace Fontvieille, anche domani, info +377 93 301477



SABATO 4 MARZO



SANREMO



8.00-19.00. Mercatino ‘Piccolo Brocante’ in Piazza San Siro

10.30-12.00. Corso di Massaggio infantile’ condotto dall’ostetrica Valentina Guglielmetti, insegnante di massaggio infantile in formazione presso l’AIMI (primo di 5 incontri gratuiti). Sede del Cav in Corso Cavallotti 250, fino al 25 marzo, info 388 5880418

17.00. Per la rassegna ‘Il Parco dei libri al Floriseum’, incontro con Patrizia Massano dal titolo ‘Patty al parco dei libri’: letture e animazioni per bambini. Floriseum, Museo del fiore a Villa Ormond, corso Cavallotti 113, info 333 3770840



17.00. Presentazione del nuovo romanzo giallo di Achille Maccapani ‘Sanremo e il tesoro di Hitler’. Evento a cura del Club per l’Unesco di Sanremo. Sala Punto d’Incontro Coop Sanremo, partecipazione libera

21.00. Spettacolo di Checco Zalone dal titolo ‘Amore + Iva’, Teatro Ariston (più info)



23.30. Bay Music Saturday: format creato per divertirsi a ritmo delle migliori hit di musica pop e dance del momento fino a tarda notte, in riva al mare sotto le stelle. Bay Club, Corso Trento-Trieste 12, info +39 348 3984066 (più info)



IMPERIA

9.30-12.30. Apertura del Museo di arte contemporanea (Maci). Villa Faravelli sull’Aurelia (giovedì h 15/18, sabato h 9.30/12.30)

15.00-18.00. Apertura di Villa Grock (lunedì e venerdì 9.30 /12.30, sabato, domenica h 15/18). Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli (più info)

17.30-21.30. Apertura del Museo navale: ‘show delle stelle’ al Planetario con possibilità si ammirare oltre 6 mila astri, la Luna e i pianeti, la volta celeste dalla Terra, dalla Luna o da una stazione spaziale. Museo navale e Planetario in Calata Anselmi (più info)

19.30. ‘Un campo scout iniziato in tragedia’: cena con delitto organizzata dal gruppo scout Imperia 2. Teatrino della parrocchia di Cristo Re Borgo San Moro (evento a offerta a partire da 15 euro), info e prenotazioni al 351 5057873



VENTIMIGLIA



9.30-18.00. ‘Minori stranieri non accompagnati’: corso di formazione per tutori volontari organizzato dal Garante dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza della Liguria e dal Comune. Coordina il dott. Dario Arkel con la partecipazione dei principali referenti territoriali. Sede decentrata del Comune in Piazza XX Settembre, terzo piano, Sala XXV Aprile, info 010 5484990-496-584 (il programma)



21.00. ‘Dov’è Edo?’: divertente commedia del gruppo ‘Adulti per caso’ ideata e diretta da Giorgia Brusco con ricavato a sostegno dei progetti del Leo Club Ventimiglia e Associazione Noi4You (10 euro). Teatro Comunale, info e prenotazioni 334 9999304



VALLECROSIA



8.30-18.30. ‘AnticArte’: mercatino commerciale di antiquariato e collezionismo. Solettone sud (ogni primo sabato di tutti i mesi)

BORDIGHERA



8.30-13.00. Mercato Campagna Amica di Coldiretti in via I Maggio (ogni sabato)



OSPEDALETTI

12.00 & 20.00. ‘E' tempo di... Carciofi’ (14ª edizione), mille modi per degustare il carciofo di Ospedaletti’: 7 esercizi di ristorazione propongono menu a base di carciofi De.C.O. di Ospedaletti fino al 12 marzo (locandina)



18.00. Presentazione alla cittadinanza del nuovo progetto del Porto di Ospedaletti. Oltre al Sindaco Daniele Cimiotti e ad altri esponenti dell'Amministrazione comunale, partecipa anche l'architetto progettista Marco Filippo Alborno. Centro culturale polivalente La Piccola (ex scalo merci) in via Cavalieri di Malta

TAGGIA

9.00. Corso di BLSD (Basic Life Support – Defibrillation) aperto a tutti i cittadini. Sede della Croce Verde Arma Taggia in via Aurelia Ponente 48, info 0184 43432

SANTO STEFANO AL MARE



12.00. Partenza regata della prima tappa del Trofeo Optimist Italia Kinder Joy Of Moving ,riservato alla classe Optimist. Spicchio d’acqua davanti a Marina degli Aregai, fino al 5 marzo (più info)

16.30. Presentazione del libro ‘L’altra Madre’ di Stefania Veronica Lombardi. Intervengono Barbara Brugnolo, Lucio D’Aloisio. Letture a cura di Beatrice Lanteri. Segue rinfresco. Sala Polivalente, Lungomare C. Colombo, ingresso libero

DIANO MARINA

16.00. Incontro con la scrittrice Cristina Ricci, autrice del volume ‘Lidia Poët. Vita e battaglie della prima avvocata italiana, pioniera dell'emancipazione femminile’. La scrittrice Raffaella Ranise dialoga con l’autrice. Coordina Sabrina Messico, Assessore alla Cultura del Comune di Diano Marina. Sala Consiliare del Comune, partecipazione libera

CERVO



10.00-16.30. Mostra ‘La mia canzone – storia del Festival di Sanremo’ con numerosi cimeli in esposizione. Evento a cura del Museo del Festival in collaborazione con il Comune di Cervo (ingresso 3 euro). Castello dei Clavesana, prorogata fino all’11 marzo, dal martedì alla domenica h 10/13-14.30/16.30 (più info)

ENTROTERRA

CAMPOROSSO



21.15. Recital del circolo Reading e drama diretto da Lilia De Apollonia dal titolo ‘L'altra metà del cielo’, teatro e musica dal vivo con 8 attori e 2 cantanti ed un musicista. Centro Falcone, ingresso libero

FRANCIA

MONACO

9.00. Kermesse dell’Opera di Suor Maria con intrattenimento e numerosi stand: Accessori, Mercatino delle Pulci, Cantina, Giocattoli, Abbigliamento, Libri, Bar, Buffet, Pasticceria, e vari stand internazionali per deliziare il vostro palato. Espace Fontvieille, info +377 93 301477

NICE



20.00. Per il ‘Festival della Magia’, ‘Grand International Magic Gala’: 10 artisti di fama mondiale si susseguono per rendere possibile l'impossibile. Al termine si svolgerà la premiazione. Théâtre national de Nice, Salle de La Cuisine, fino all’8 marzo (più info)

VALLAURIS GOLFE-JUAN

9.30-18.00. ‘Napoléon à Golfe-Juan’: grande ricostruzione in abiti d’epoca dello sbarco di Napoleone sulla spiaggia + animazioni, conferenze e concerti. Luoghi vari, anche domani (cliccare questo link per leggere il programma)





DOMENICA 5 MARZO

SANREMO



20.00. Speciale menù gourmet in occasione della serata canora dedicata al Festival dal titolo ‘Remember festival story 23’. Presenta Agostino Orsino. Mamely di via Giobertt



IMPERIA

15.00-18.00. Apertura di Villa Grock (lunedì e venerdì 9.30 /12.30, sabato, domenica h 15/18). Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli (più info)

15.00-18.00. Apertura del Museo navale: ‘show delle stelle’ al Planetario con possibilità si ammirare oltre 6 mila astri, la Luna e i pianeti, la volta celeste dalla Terra, dalla Luna o da una stazione spaziale. Museo navale e Planetario in Calata Anselmi (più info)



17.15. ‘Eco nel silenzio’: spettacolo teatrale scritto e interpretato da Giorgia Brusco. Teatro dell'Attrito, Via Bartolomeo Bossi 43, info e prenotazioni al numero 329 4955513



BORDIGHERA

8.00-18.00. ‘Bordighera Città d'Arte’: mercato antiquario della prima domenica del mese con un vasto assortimento di merci da collezione e di antiquariato. Corso Italia, Piazza Mazzini e Piazza Garibaldi



10.30. Per il progetto di sviluppo sostenibile EDUMOB2, pedalata aperta a tutti e consigliata anche a famiglie con bambini in direzione Ventimiglia seguendo il tracciato della Ciclovia Tirrenica, per un totale di 16 km. Aperitivo per tutti alle 12 nell’area giochi alla foce del Nervia a Ventimiglia. Partenza dalla Rotonda di Sant’Ampelio (più info)

OSPEDALETTI



12.00. ‘Carciofo In Strada’, ‘Sagra del Carciofo’: mille modi di gustare il carciofo coltivato nelle colline di Ospedaletti. Evento a cura dell’Associazione ‘U Descu Spiaretè’ (15 euro). Piazza Sant’Erasmo

12.00 & 20.00. ‘E' tempo di... Carciofi’ (14ª edizione), mille modi per degustare il carciofo di Ospedaletti’: 7 esercizi di ristorazione propongono menu a base di carciofi De.C.O. di Ospedaletti fino al 12 marzo (locandina)



SANTO STEFANO AL MARE



12.00. Partenza regata della prima tappa del Trofeo Optimist Italia Kinder Joy Of Moving ,riservato alla classe Optimist. Spicchio d’acqua davanti a Marina degli Aregai (più info)



DIANO MARINA

8.00-20.00. ‘Diano Colleziona’: mostra mercato di collezionismo e piccolo antiquariato in Corso Roma e Piazza Martiri della Libertà

CERVO



10.00-16.30. Mostra ‘La mia canzone – storia del Festival di Sanremo’ con numerosi cimeli in esposizione. Evento a cura del Museo del Festival in collaborazione con il Comune di Cervo (ingresso 3 euro). Castello dei Clavesana, prorogata fino all’11 marzo, dal martedì alla domenica h 10/13-14.30/16.30 (più info)

FRANCIA

MONACO

18.00. Per la Stagione 22/23 dell'Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo, ‘Recital D. Lozakovich/D. Fray’ con Daniel Lozakovich (violino) e David Fray (pianoforte). In programma: Bach. Auditorium Rainier III (più info)

NICE



16.00 & 18.00. Per il ‘Festival della Magia’, Lezione di magia e laboratorio per principianti (h 16, Parvis de La Cuisine) + ‘Olmac One Man Show’ (h 18, Salle de La Cuisine). Théâtre national de Nice, fino al’8 marzo (più info)

VALLAURIS GOLFE-JUAN

9.30-18.00. ‘Napoléon à Golfe-Juan’: grande ricostruzione in abiti d’epoca dello sbarco di Napoleone sulla spiaggia + animazioni, conferenze e concerti. Luoghi vari (cliccare questo link per leggere il programma)





