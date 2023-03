Target: dal 1986 l’azienda F.lli Lampis vanta infissi innovativi e tecnologici

L’azienda F.lli Lampis nasce nel 1986, in origine era gestita dai quattro fratelli Lampis mentre oggi i titolari sono Davide e Serenella che svolgono ormai da diversi anni il loro lavoro con passione e professionalità.

L’azienda vanta una vasta gamma di prodotti tra cui serramenti di varie tipologie e materiali che, grazie alle particolari finiture ed alle loro esclusive tonalità di colore, entrano in sintonia con diversi stili armonizzandosi in ogni contesto architettonico. Nel negozio si possono trovare porte interne con finiture in tante essenze, porte blindate che comprendono porte con chiusura meccanica azionate da chiavi a cilindro europeo ricifrabili a duplicazione protetta, tripla mappa ricifrabile, e cilindro europeo con due ganasce rotanti e inoltre scale interne di cui l’intero ciclo di verniciatura è realizzato con vernici ad acqua per garantire la massima tutela per le persone e per l’ambiente.

Con più di trent’anni di esperienza sul campo, i titolari e il loro team offrono ai loro clienti la possibilità di confrontare direttamente i diversi prodotti e scegliere quelli più adatti per ogni specifica esigenza. L’azienda offre un servizio a 360 gradi, la misurazione, lo svolgimento del lavoro quindi lo smontaggio del vecchio e il montaggio del nuovo e un tempestivo servizio post vendita.

Da diversi anni collaborano con le maggiori aziende produttrici tedesche del settore. Inoltre l’azienda propone tre tipi di detrazione fiscale: il risparmio energetico, il bonus casa e il bonus sicurezza. I clienti vengono seguiti passo per passo nell’acquisizione dei documenti per poter usufruire delle varie detrazioni fiscali. Davide e Serenella Lampis partecipano a numerosi corsi di aggiornamento sia per i prodotti sia per la parte fiscale, in modo da rimanere sempre al passo con i tempi.

(Riprese e montaggio Matteo Giovannini)

