Pallavolo: tante assenze e squadra ridotta all'osso, la Under 18 dell'Arma Mazzu perde a Bordighera

Si è giocato venerdì scorso l'anticipo della 12a giornata del campionato under 18 femminile di pallavolo, che ha visto sul campo del 'Montale' le giovani del Bordivolley contro le pari età dell'Arma Mazzu.

Armesi in organico ridotto per le tante assenze e conseguente cambio di ruolo per alcune giocatrici che si sono dovute cimentare in ruoli inusuali. La sconfitta per le giovani della 'Mazzu' è arrivata dopo tre set giocati non proprio al top delle loro capacità, con alti e bassi che continuano a pesare sui risultati. Prossimo incontro domenica prossima in casa, contro il Nova Volley.

Sabato pomeriggio sono state protagoniste le under 14 del Volley Team Arma Taggia nel campionato Csi contro le Autoscuole Riunite Mazzucchelli: primo set molto combattuto (25-23) mentre nel secondo e terzo hanno prevalso le padrone di casa. "Sono tutto sommato contenta per la partita – dice l'allenatrice Fabrizia Fontanesi - è stato un bel match nel quale ho potuto far giocare quasi tutte le ragazze e poi perchè si vedono dei miglioramenti in campo. Questo ci fa ben sperare per la crescita di questo gruppo di giovani atlete".