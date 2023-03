La 'Challenge Sanremo' nominata tra le migliori gare internazionali al Gala del Triathlon

Dopo aver conquistato il “best new race award” come migliore nuova gara del circuito Challenge Family, arriva una nuova nomination per il Challenge Sanremo. La prima edizione dell'evento internazionale su distanza media, ospitato in Liguria e organizzato dalla Riviera Triathlon 1992, è stata inserita nella lista delle più prestigiose gare internazionali dell'anno in occasione della IX edizione del Gala del Triathlon.

Dopo questa prima fase di votazione online che decreterà tre nomination per ciascuna categoria (Triatleta dell'anno, Age Group, Paratriathlon, Società, Gare), toccherà alla giuria di esperti eleggere il vincitore che sarà premiato nel corso della serata in programma a Milano il 10 marzo. Per votare il Challenge Sanremo, è necessario compilare il modulo predisposto per l'occasione.