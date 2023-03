Ginnastica: ottimi risultati nell'ultimo fine settimana per la Ginnastica Riviera dei Fiori (Foto)

Altro fine settimana pieno di impegni per la Ginnastica Riviera dei Fiori impegnata in tre diverse sezioni di attività olimpiche della FederGinnastica.

Per la ritmica, a Cantalupa (Torino) si è svolta sabato scorso, la 1a prova del Campionato Nazionale di serie C, con alcune novità sia nella composizione dei gironi che nelle richieste tecniche. Nella zona tecnica 1, oltre alla Liguria, Il Piemonte, la Valle D’ Aosta è stata inserita la Toscana, la gara è di squadra con l’utilizzo di minimo 3 e massimo 4 ginnaste che devono eseguire 4 attrezzi con un livello di difficoltà alto.

La Riviera dei Firoir è scesa in pedana con una squadra giovane con le esordienti Giada Caridi (cerchio) e Sofia Pugachev (nastro), con le più esperte Giulia Carrera(palla) e Eleonora Oggero (clavette). I punteggi ottenuti soddisfano i tecnici presenti in gara Lorenza Frascarelli e Daniela Breggion. L’obiettivo è quello di fare esperienza in questo ambito dell’attività gold cercando di migliorare la classifica nella 2a prova in programma 11/12 marzo a Montegrotto (Padova).

Per il trampolino, grazie alla collaborazione tra i Comitati Regionali di Liguria, Piemonte e Lombardia, le ginnaste ponentine (uniche in Liguria in queste discipline) hanno potuto confrontarsi con altre società e verificare la loro preparazione in vista dei prossimi impegni. La gara, organizzata dalla Milano 2000 sempre sabato scorso, prevedeva solo classifiche regionali e questi i risultati: Per il trampolino J1 oro per Matilde Sappia, argento per Cecilia Carlo e bronzo per roberta Di Michele, mentre nelle J2 Oro per Alice Dosio e Argento per Elisa Voci.

Quest’anno nella sezione del trampolino è stato inserito il minitrampolino con le prove di syncro 1e classificate Dosio/Voci e 2a Di Michele/Carlo.Per il minitrampolino individuale gradino più alto del podio per Matilde Sappia e, nell’ordine, Alice Dosio, Cecilia Carlo, Roberta Di Michele ed Elisa Voci. I tecnici della sezione Giulia Bellone, presente a Milano con Nicla Londri (in qualità di giudice oltre che tecnico) stanno preparando le ginnaste per le prossime gare in programma a Torino (marzo) con la 3a prova a Sanremo, in aprile.

Anche la sezione GAF non manca di darci soddisfazioni. Domenica a Genova si è svolta la 2a prova del campionato regionale individuale silver (livello LD tra i più alti). Nelle J3 prime due posizioni in classifica per Sara Papirio ed Elena Stella, mentre nelle senior 15 posto per Alice Pegoraro. Soddisfatta il tecnico Elisa Addiego per i punteggi in crescita e per il lavoro che il gruppo svolge con costanza.

Il direttore sportivo Alice Frascarelli con l’intero staff tecnico societario , sta preparando i prossimi impegni che ci vedrànno protagonisti quali organizzatori di alcuni eventi e con tanti iscritti nelle varie date del calendario della FGI e, per coinvolgere e gratificare i nostri numerosi tesserati, con la partecipazione ad alcune gare di Enti di Promozione Sportiva quali CSEN e ACSI. Il lavoro da fare non manca, come neanche le difficoltà di varia natura, (tutti i gruppi di agonistica si allenano principalmente presso il Polo Sportivo del Mercato dei Fiori, ben attrezzato e disponibile, ma ancora non riscaldato), ma i programmi vanno avanti spediti e l’entusiasmo dei nostri giovani atleti e la disponibilità delle famiglie incoraggiano a proseguire con queste impegnative proposte.