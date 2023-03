Due imperiesi per Sampdoria - Salernitana. Si tratta di Davide Massa e Stefano Alassio, che sono stati designati come arbitro e assistente per la partita in programma domenica pomeriggio alle 15.

Il fischietto imperiese sarà coadiuvato anche dall‘assistente Mattia Scarpa di Reggio Emilia, mentre il quarto uomo sarà Matteo Gariglio di Pinerolo. Al Var, invece, ci saranno Mazzoleni e Di Martino, come Avar.

La partita sarà valida per la 25ª giornata del campionato di serie A 2022-23.