Ventimiglia, Elisa Veronesi dialoga con Francesca Sensini su La trama di Elena

Nella sala “Angelo Squarciafichi” del Forte dell'Annunziata a Ventimiglia, mercoledì prossimo alle 16, si svolgerà la decima edizione dell'evento ideato dal Museo “Apronia Marcella e le altre. Voci e storie di donne per Ventimiglia”, con la presentazione del saggio La trama di Elena di Francesca Sensini, pubblicato da Ponte alle Grazie nel febbraio 2023.

L'evento si inserisce nelle precedenti edizioni che hanno preso il nome da un'antica abitante di Albintimilium, Apronia Marcella appunto, la cui epigrafe è conservata nelle collezioni del Museo Girolamo Rossi e ha visto protagoniste donne che hanno dato voce a donne del passato più o meno prossimo il cui destino si è incrociato con Ventimiglia.

In questa edizione la giovane Elisa Veronesi, esperta di letteratura italiana dialogherà con la scrittrice Francesca Sensini, docente di italianistica all'Università Côte d’Azur (Nice) su una delle più emblematiche figure femminili del mito e della letteratura antica, Elena di Troia che finalmente potrà dare la sua versione dei fatti.

L'autrice Francesca Sensini, dopo una laurea in Lettere Classiche, è partita per la Francia, dove ha insegnato in varie università e ha continuato i suoi studi, dottorandosi in Italianistica all’Università Paris-Sorbonne. Ha vissuto a Parigi per dieci anni, per altri tre sul lago del Bourget, tra i monti della Savoia, e ora è tornata a vedere il mare, a Nizza, dove è professoressa associata di Italianistica all’Università Côte d’Azur. Autrice di numerosi libri tra cui quello dedicato alla ventimigliese Marise Ferro pubblicato nel 2021.

Elisa Veronesi, laureata in Italianistica a Bologna, dal 2019 vive in Francia e lavora come insegnante e formatrice di italiano in un liceo privato e in diversi centri di formazione. Dal 2022 è lettrice di italiano all’Université Côte d’Azur. Collabora con il blog "La Grande Estinzione – per un romanzo diffuso dell’Antropocene". Ha collaborato con la rivista on-line "Simposio Italiano" con recensioni e diversi articoli legati al territorio appenninico e alla frontiera franco-italiana.