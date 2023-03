Nell’ambito del programma di attività sociali ‘Corsi & Percorsi’ dell’associazione Tempo Libero di Coop Liguria, la sezione Soci Coop di Sanremo ospita la presentazione del libro “Rivierando", alla scoperta della Riviera di Ponente.

La presentazione del libro sarà a cura degli autori Daniela Manili Pessina, Marco Macchi ed Ersilia Ferrante e si terrà domani alle 16,30, nella Sala Punto d’incontro Coop di Sanremo, ingresso adiacente punto vendita di corso Matuzia. La presentazione del libro sarà accompagnata dalla proiezione di suggestive immagini. La cittadinanza è invitata.

“Rivierando” è un percorso guidato e un racconto per immagini che mostra oggi la Riviera, com’era e com’è ancora. Quattro mani più due e un obiettivo, una musica come sottofondo alla storia di una città, tanti sguardi diversi e curiosi. I molti dettagli scoperti passeggiando sono mostrati qui per invitare turisti e abitanti a visitarli muniti di taccuino, macchina fotografica e smartphone. L’idea di questo libro-guida, che ha un fratello, della stessa autrice , sul Lago di Como (#Visiolario), è quella di unire più contributi in una sorta di “carnet de voyage”.

Le immagini sono state scattate dalla “turista non per caso” Daniela Manili Pessina, consulente sui temi della comunicazione visiva, della grafica e del visual, che sperimenta nuove modalità per promuovere la cultura del territorio attraverso la fotografia. A queste fotografie alla scoperta dei luoghi, si uniscono e si mescolano i racconti della guida turistica e ambientale della Riviera dei Fiori, appassionata di storia e di storie, Marco Macchi. Trattandosi di un percorso con al centro la città dei fiori, Sanremo, che è anche imprescindibilmente città della musica, non poteva mancare un bel contributo nel merito: la testimonianza di Ersilia Ferrante avvocato con tante passioni, musica e cultura del territorio in primis.

Seguirà il 31 marzo alle 15 una visita guidata da Marco Macchi che prende spunto da una delle proposte del libro-guida “Rivierando”. Sarà questa un’occasione straordinaria per visitare, nell’Oratorio della Madonna dei Sette Dolori, gli affreschi seicenteschi e gli antichi “cartelami”, strutture decorative realizzate in materiale povero ed esposte in occasione della Settimana Santa, importantissimo patrimonio di cultura popolare. Attraversando i caruggi della città vecchia sarà possibile apprezzare porte, portali e antichi palazzi storici, fino a raggiungere il Santuario della Madonna della Costa, in bella posizione panoramica. L’interno conserva ricche decorazioni, affreschi barocchi e numerose statue del Maragliano e di altri autori. L’itinerario si concluderà con la visita al nuovo organo della cattedrale di San Siro.