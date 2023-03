Into the Wine, Calicis trasforma Sanremo nella capitale del vino italiano (Foto)

Per tre giorni, dal 21 al 23 ottobre, Calicis, l’evento organizzato da Marco Gallo, trasformerà la città di Sanremo nella capitale del vino italiano: il 2023 segnerà infatti la data d'esordio di un evento fortemente innovativo per il mondo dell'enologia e della viticoltura nazionale, che intende affrontare con un taglio completo.

L'evento vorrà essere un viaggio sensoriale e culturale “dentro al mondo del vino” (Into the Wine è, appunto, il focus della prima edizione): l'obiettivo è farlo coinvolgendo i produttori in un forma di dialogo interattivo e diretto, non limitandosi al solo assaggio, ma costruendo un racconto del vino immersivo, un viaggio in vigna e cantina attraverso parole, profumi ed etichette che viaggiano tra presente e passato.

Lo spazio di confronto coinvolgerà esperti e pubblico attraverso masterclass, incontri e case history che andranno ad approfondire anche gli aspetti più singolari del mondo della viticoltura italiana, soprattutto in rapporto con i territori e le loro peculiarità: sarà un viaggio straordinario nel cosiddetto “vigneto italiano”, dal sole della Sicilia fino alle terrazze della viticoltura eroica al nord, passando per le regioni-caposaldo dei top-wines italiani all'estero, come Toscana, Veneto e Piemonte.

Non solo tasting, degustazioni e banchi d'assaggio: punto di forza dell'evento sarà riunire la filiera in un confronto a 360° su temi attuali e fondamentali come la sostenibilità, il rapporto fra vino, turismo e territorio e, non da ultimo, con l'arte. Temi su cui avranno modo di dibattere, oltre al pubblico, anche gli addetti ai lavori, ovvero buyer, giornalisti, opinion leader e wine-blogger.

Relativamente al mercato e alle prospettive di sviluppo dell'enologia italiana non mancheranno tavole rotonde e momenti di confronto e condivisione delle diverse esperienze: calicis.com vuol essere un nuovo modello espositivo non limitato alla fotografia del presente, ma porsi come attore attivo di proposte e idee in un mondo del vino che, dopo la pandemia, sta affrontando un forte sviluppo.

A coordinare il team organizzativo è Marco Gallo, sommelier e fondatore di Decantico Srl, realtà che opera nel campo della formazione e distribuzione food&beverage, che dichiara: "L'obiettivo è, per tutti, aumentare la conoscenza verso il mondo del vino e creare una community: non ci si limiterà, quindi, ai tre giorni del cartellone ma si andrà a sviluppare un dialogo destinato a durare nei mesi a venire".

Non da ultimo, una cornice d'eccezione, quella di villa Ormond a Sanremo. Costruita alla fine dell'Ottocento, protesa sul mar ligure e circondata da tanto verde, è facilmente raggiungibile dai visitatori in quanto sita nelle vicinanze della stazione ferroviaria e da ampie zone di parcheggio.

"Viaggeremo virtualmente – conclude Gallo - da un capo all'altro della penisola per scoprire e curiosare tra le strategie più innovative con cui le imprese del settore affrontano le nuove sfide di mercato. Non dimenticando, all'opposto, i viticoltori che resistono e tramandano metodi di produzione tradizionali se non ancestrali: insomma, racconteremo un mondo del vino davvero che a tutti si rivelerà molto più ampio ed eterogeneo di quanto si fosse mai pensato".

Non appena disponibile, sarà diffuso il programma dettagliato della manifestazione.