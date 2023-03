Giornata Internazionale della Donna, a Imperia va in scena “Dita di Dama”

In occasione della Giornata Internazionale della Donna 2023 si terranno in Liguria numerose iniziative. Ogni anno diventa sempre più importante impegnarsi contro le discriminazioni nei confronti delle donne, gli attacchi ai diritti, alla loro dignità. In molti paesi è la loro stessa vita ad non essere garantita.

Lunedì 13 marzo alle 9.30 presso la Società Operaia di mutuo soccorso di Imperia, in via Santa Lucia 14, andrà in scena “Dita di Dama”, un monologo di Laura Pozone tratto dal romanzo di Chiara Ingrao.

A Genova, mercoledì 8 marzo alle 14.30 presso il Salone Governato della Camera del Lavoro Metropolitana di Genova in via San Giovanni d'Acri 6, a cura dello Spi Cgil, si svolgerà uno spettacolo teatrale dal titolo “Mimose, racconti di eccellenze femminili” di Marco Rinaldi e Lazzaro Calcagno.

Sempre a Genova, mercoledì 8 marzo a partire dalle 17.30 presso l'Area Archeologica dei Giardini Luzzati in centro storico la Cgil di Genova ha organizzato la presentazione del libro della professoressa Antonella Viola dal titolo “Il sesso è (quasi) tutto”: un libro che affronta disparità di genere e medicina. Ad entrambe le iniziative parteciperà la segretaria nazionale Cgil Tania Scacchetti.

A Savona, invece, venerdì 10 marzo alle 9.30 presso il Palazzo Comunale di Piazza Sisto IV in Sala Rossa, si terrà un'iniziativa dal titolo “La lunga strada del diritto alla salute delle donne” organizzata da Cgil, Spi, Fp e Auser Savona con il patrocino del Comune.

A La Spezia giovedì 9 marzo alle 9.30 presso la Sala del Consiglio Provinciale, il Coordinamento Donne della Cgil di La Spezia insieme alla Camera del Lavoro terranno un incontro dal titolo “Storie di Donne e Lavoro”: testimonianze, buone pratiche, vertenze e progetti scolastici.