Diano Marina ricorda Lidia Poët, incontro pubblico con l'autrice Cristina Ricci

La città di Diano Marina ricorderà l’avvocata Lidia Poët sabato prossimo grazie ad un incontro pubblico con Cristina Ricci, autrice del volume Lidia Poët. Vita e battaglie della prima avvocata italiana, pioniera dell'emancipazione femminile pubblicato a Torino nel 2022. La presentazione si svolgerà dalle 16 nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale, in piazza Martiri della Libertà 3, e sarà l'occasione per ricordare il grande impegno di Lidia, che si dedicò in particolare al diritto di voto alle donne.

Intervisterà Cristina Ricci, ideatrice e redattrice del portale SpiegaLeAli dedicato alle tematiche legate alle questioni di genere, la scrittrice imperiese Raffaella Ranise, autrice di numerosi saggi, tra cui quelli dedicati alla dinastia dei Romanov e degli Asburgo, alle “divine” protagoniste della scienza e delle arti della Belle Epoque e, nel 2020, del toccante volume Destinazione Ravenbruck. L’orrore e la bellezza nel lager delle donne scritto a più mani con Laura Amoretti e Donatella Alfonso.

L’incontro organizzato dalla Biblioteca Civica “A. S. Novaro” di Diano Marina coordinato dall’assessore alla Cultura di Diano Marina Sabrina Messico, sarà l’occasione per festeggiare in anticipo la Festa della Donna con le tante donne impegnate nell’impresa, nel sociale, nella cultura e nell’avvocatura del golfo dianese.

Il libro di Cristina Ricci, frutto di una minuziosa ricerca, traccia un ritratto di Lidia Poet a tutto tondo, mostrando il suo prezioso contributo per aprire nuove possibilità di progresso e civilizzazione. Nata a Perrero nel 1855 da famiglia valdese e laureatasi a Torino nel 1881, riuscì a vincere solo nel 1920 la sua battaglia per iscriversi all’Albo degli avvocati. La sua figura è stata recentemente riscoperta dal grande pubblico grazie alla serie trasmessa da Netflix La legge di Linda Poet.