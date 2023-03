Camporosso: sabato al centro 'Falcone' il recital “L'altra metà del cielo”

Sabato alle 21.15 alla Sala dei Tigli del centro 'Falcone' andrà in scena il recital “L'altra metà del cielo”, teatro e musica per la regia di Lilia De Apollonia. Entrata libera. Interpreti gli attori del gruppo, il circolo reading e drama di Ventimiglia che da più di 12 anni è attivo.

Saranno nove gli attori in scena, due cantanti e un artista polistrumentista. Sarà una passeggiata per festeggiare le donne qualche giorno prima dell' 8 marzo.

Una passeggiata tra cultura sorrisi e musica. Grandi autori del passato lontano per arrivare a quelli attuali. Da Cechov a Benni da Dante a Shakespeare a Twain, con musiche a tema.

Gli interpreti: Paola Giolli, la regista del gruppo Lilia, Paola Bruno,Marisa Rebaudo, Graziella Tufo, Roberto Borsi, Marco Corradi, Manuel Paroletti. Le giovanissime Chiara Pagani e Amelia Ormea, le cantanti Alessia Capaccioni e Enza Manna, il cantante e polistrumentista Carlo Ormea. L'evento ha il sostegno del Comune con l'assessorato alla Cultura.