Taggia: lo Spazio Conad apre lo 'Spazio delle Parole', un luogo per incontri e business che parla al territorio (foto e video)

"Lo Spazio delle Parole" si trova all'interno dell'area di vendita. La sala ricavata offre un sistema multimediale, riscaldamento e aria condizionata, tavoli e sedie. Insomma, tutto il necessario per ospitare incontri e presentazioni. Una iniziativa che parla alle aziende del territorio, alle associazioni culturali e in generale all'impresa che vuole fare business.

La sala apre i battenti con un primo incontro, con protagonista l'azienda agricola Monaci Templari di Seborga. Una realtà famigliare che ha recentemente vinto due medaglie d'oro come miglior miele ai Paris Honey Awards. Un concorso internazionale che ha visto trionfare due delle linee millefiori dell'impresa di Flavio Gorni che da tempo collabora con Conad, in particolare in passato grazie al coinvolgimento delle scuole erano stati coinvolti i bambini in incontri alla scoperta del mondo dell'apicoltura. Un progetto che portò alla colorazione di alcune arnie poi esposte per la gioia dei piccini.