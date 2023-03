Sanremo: rotonda del Borgo, quando i lavori? Donzella “C’è la volontà di riqualificare l’area anche con marciapiede e arredo urbano”

“Quando farete i lavori per la sistemazione della rotonda del Borgo? Il sindaco Biancheri lo aveva promesso”. È questo, in sintesi, il significato dell’interpellanza che il consigliere Daniele Ventimiglia ha presentato durante l’ultima seduta del question time interrogando nello specifico l’assessore ai Lavori Pubblici Massimo Donzella. Un intervento che il quartiere attende da tempo per una zona tanto popolosa quanto trafficata per via dell’accesso all’Aurelia Bis. Da tempo la rotonda è, di fatto, una soluzione apparentemente temporanea. Una soluzione che di certo non può essere definita sia per motivi si sicurezza che di decoro urbano.

“Da parte dell’amministrazione e del sindaco c’è la volontà di rendere quella zona la porta della città e, quindi, di fare un intervento che riqualifichi l’area anche con la realizzazione di marciapiedi che consentano alle attività commerciali di fruire della aree esterne - ha dichiarato Donzella in risposta all’interpellanza di Ventimiglia - interverremo con arredi e con tutta una serie di interventi che possano in qualche modo abbellire e rendere piacevole un’area popola molto frequentata dai cittadini e con grande transito automobilistico. L’arredo urbano e l’intervento di riqualificazione saranno oggetto di un tempestivo avvio dei lavori così come ci ha richiesto il sindaco”.