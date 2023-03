San Lorenzo al Mare: nuove tariffe per i parcheggi, previsti anche abbonamenti per i residenti

Il Comune di San Lorenzo al Mare ha deciso di modificare le tariffe dei parcheggi a pagamento da tempo presenti in via e piazzale alla Stazione, piazzale Mauna, via Don Clerici, via del Cimitero e all’interno del porto di Marina di San Lorenzo.

La decisione è stata presa in funzione della necessità di regolamentare le tariffe delle zone di sosta controllata con parcometri o applicazioni. L’analisi delle spese e degli introiti in relazione alle attuali tariffe, secondo quanto evidenziato dall’Amministrazione, è stato necessario modificare i costi attualmente in vigore e rimasti invariato negli ultimi anni.

Per il piazzale esterno (lato mare) della ex stazione ferroviaria è stato deciso di estendere all’intero anno il periodo di pagamento, mantenendo la deroga alle limitazioni per i residenti nel centro storico di levante e di ponente, previo il rilascio della apposita autorizzazione (periodo di pagamento esclusivamente dal 1° giugno al 30 settembre di ogni anno per piazzale Mauna, via Don Clerici e via del Cimitero.

I costi del parcheggio sul piazzale dell’ex Stazione ferroviaria (lato mare esterno), dalle 8 alle 20 saranno: un’ora 2 euro, 4 ore 5 euro e 10 ore 10 euro. L’abbonamento settimanale è fissato in 50 euro, il mensile a 120 (residenti e commercianti 60). In piazzale Mauna, via Don Clerici (fronte piazzale Mauna), via del Cimitero: dalle 8 alle 20 la prima mezz’ora sarà gratuita, quindi un’ora a 1,50 euro, 4 ore 4 euro, 12 ore 10 euro e abbonamento settimanale a 45 euro, mensile a 100 euro (residenti e commercianti 60).

I parcheggi comunali all’interno dell’approdo turistico in corso di ultimazione da parte della Marina di San Lorenzo, i costi saranno: prima mezz’ora gratuita, un’ora 1,50 euro, 6 ore 6 euro e 12 ore 10 euro (abbonamento settimanale 50 euro e mensile 150 euro).