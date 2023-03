Imperia, Sara Serafini: “Le ciminiere devono essere tutelate, lo prevede un vincolo di 9 anni fa”

Mentre sono partiti i primi colpi di benna per la demolizione della ciminiera centrale alle ex Ferriere, in città si è acceso il dibattito contro la decisione dell’amministrazione Scajola. La docente di storia dell’arte Sara Serafini che ha portato il complesso delle Ferriere all’esame di Storia dell'Archeologia Industriale alla Scuola di Specializzazione dell'Università Cattolica di Milano, ha trovato un documento dei Beni Culturali che di fatto tutela la ciminiera oggetto dell’intervento di demolizione.

“Le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte, della scienza, della tecnica, dell'industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose”. Ma la docente è andata oltre. “Sono andata a cercare su vincoli Liguria e a colpo sicuro ho trovato il vincolo, datato 2000 e aggiornato nel 2016 e vi riporto lo stralcio della relazione. 'La ciminiera centrale, nota come ciminiera maggiore, rileva una ripresa costruttiva successiva consistente nel rialzato del camino e nel rafforzamento tramite una giustapposta intelaiatura in cemento armato. L'intervento ha cercato di coniugare il fine statico con l'istanza estetica, soprattutto nella parte terminale ed è databile dopo il 1925. (...)le ciminiere segnalano anche al turista più sprovveduto la fatica di non poteva ancora contare sul solo turismo, la presenza di un entroterra operoso e fecondo che sulla costa trovava spazio e modo di promuovere commerci e scambi, la complessità di un'organizzazione urbana frutto di un territorio articolato e ricco di valenze sociali e ambientali diverse'”.

Per Sara Serafini “per chi dice che la ciminiera non vale nulla a livello storico. Il vincolo attesta il contrario”. La normativa prevede inoltre “la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale che concorrono a preservare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio e a promuovere lo sviluppo della cultura”.