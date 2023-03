Volley. I risultati del weekend della Scuola di Pallavolo Mazzucchelli

Un altro weekend ricco di impegni per la Scuola Di Pallavolo Mazzucchelli. Anche in quest'ultimo fine settimana sono scese in campo diverse formazioni della società matuziana.

La giornata di sabato è iniziata nel migliore dei modi per la società green. A Toirano si è svolta la selezione territoriale FIPAV al quale hanno preso parte due atleti green, più precisamente Mattia Savini e Sebastian Gazzano. I due giovani hanno potuto confrontarsi con altri ragazzi provenienti da numerose società, un'importante giornata d'esperienza pallavolistica a tutto tondo.

Sabato, le partite sono incominciate con il match della Mazzucard U12X CSI, che al Mercato dei Fiori alle 11 ha ospitato la compaggine San Pio X. Le giovanissime giocatrici della Scuola Di Pallavolo Mazzucchelli, grazie anche ad una buona prestazione, sono riuscite ad imporsi sulla formazione ospite per 3 set a 0. Successivamente la formazione maschile della stessa categoria, ovvero la Mazzucchelli Maschile U12X CSI, alle 16 ha disputato il rispettivo incontro affrontando alla palestra Itis di Imperia l'Imperia Volley.

Alle 15 alla palestra di Villa Citera a Sanremo la Autoscuole Riunite Sanremesi e Armesi Mazzucchelli ha affrontato il Volley Team Arma Taggia in un derby tutto da vivere e terminato 3 a 0 per la formazione di casa, nel match valido per il campionato U14/F CSI. L'incontro si è aperto con una partenza non proprio positiva delle ragazze matuziane che a causa di qualche errore di troppo hanno permesso al "VTAT" di prevalere inizialmente per poi riprendersi in corso d'opera ottenendo un'importante vittoria. Giorgio Lanteri, coach della formazione "Arsa Mazzu" ha commentato così la difficile vittoria delle sue ragazze: "Partita difficile nel quale abbiamo regalato un pò troppo, dovuto anche all'età delle ragazze che erano tutte 2010. Il Volley Team Arma Taggia era messo veramente bene in campo, ciò ci ha creato non poche difficoltà. Le nostre avversarie inoltre, si sono dimostrate molto cresciute tecnicamente rispetto alla partita d'andata e anche grazie a questo miglioramento abbiamo potuto assistere ad una bellissima partita. Complimenti ad entrambe le compagini che, oltre la solida collaborazione socetaria che le lega, hanno dato vita ad una bellissima partita".

Alle 18 al Palacanepa di Diano Marina, l'Autoscuole Riunite Sanremesi e Armesi Mazzucchelli ha fronteggiato le padroni di casa, ovvero la M.R. Eelettrica Diano Marina, nella partita valida per la terza divisione femminile FIPAV. Match molto complicato quello della formazione matuziana che, in casa della capoclassifica e nonostante abbia lottato con le unghie e con i denti, ne è uscita sconfitta per 3 set a 0.

Per concludere la giornata di sabato, alle 19 alla palestra di Villa Citera a Sanremo, la Mo.De Distribution Mazzucchelli ha ospitato la compaggine Bordivolley nell'incontro valido per il campionato U16/F FIPAV. Gara a senso unico quella andata in scena a Sanremo dove la formazione di casa è riuscita ad imporsi per 3/0 mostrando buone fasi di gioco sia in fase d'attacco che in fase difensiva. Qui di seguito il punteggio dei set: 25/12 – 25/20 – 25/15.

La giornata di domenica è iniziata 15 alla palestra di Villa Citera dove la Autoscuole Riunite Sanremesi e Armesi Mazzucchelli ha ospitato la formazione San Pio X nella partita valida per il campionato U14/F FIPAV. Incontro importantissimo per le due formazioni che si giocavano rispettivamente il secondo posto del girone, fortunatamente il team matuziano ne è uscito vincitore per 3/1.

Qui di seguito le parole di coach Fabrizio Cane che ha commentato così la prestazione delle sue atlete: "Nel primo set abbiamo subito troppo il gioco delle avversarie senza trovare continuità e lucidità nelle varie fasi offensive e difensive. Tornata in campo, la squadra si è dimostrata da subito più reattiva, determinata e combattiva rispondendo punto su punto alla compaggine avversaria fino a chiudere con un ottimo turno in battuta di Federica Pinton. Mano a mano che l'incontro proseguiva, le ragazze hanno preso fiducia crescendo sia in fase d'attacco che soprattutto in quella difensiva il che ha portato a commettere pochi errori e a portare a casa un' importantissima vittoria che ci ha dato il secondo posto matematico nel girone".

Successivamente, presso il Palaleca di Albenga, è andata in scena un'intensissima giornata all'insegna della pallavolo in cui si sono disputate la ottava e nona giornata del campionato Volley S3 Maschile e al quale hanno preso parte anche due formazioni della Scuola Di Pallavolo Mazzucchelli, per la precisione la Pelagos Mazzu e la Mazzucard. Entrambe le squadre hanno disputato tre partite dando prova di essere in grande forma esprimendo un gioco di qualità, riuscendo a classificarsi rispettivamente al primo e al terzo posto del campionato. La Mazzucard si è classificata testa di serie con 39 punti, seguita dall'Alassio Laigueglia Volley a 29 punti per concludere il podio con la Pelagos Mazzu arrivata terza in classifica con 21 punti.