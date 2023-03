Calcio, Coppa Italia. Una generosa Imperia non basta, il Cast Brescia pareggia 2-2 al Ciccione ed elimina i nerazzurri

IMPERIA-CAST BRESCIA 2-2

RETI: 8' e 53' Saviozzi (I); 3' Peli, 45' Giangaspero (C)

IMPERIA: Cella, Gandolfo, Ravoncoli, Sancinito, Guida, Taddei, Virga, Giglio, Fatnassi, Campelli, Saviozzi. A disposizione: Bova, Bourkaa, Plando, Lanteri, Morchio, Moro, Jebbar, Minasso, Ardissone. Allenatore: Solari

CAST BRESCIA: Chini, Otabie, Gritti, Zanelli, Peli, Marazzi, Giosa, Maspero, Mattei, Ardesi, Giangaspero. A disposizione: Serio, Tognassi, Contratti, Tanghetti, Berardo, Arici, Meini, Zanini, Vigni. Allenatore: Quaresimini.

Arbitro: Ziliani di Trieste

Assistenti: Cocomero di Torino, Mitilelu

Quarto Uomo: Mbei di Torino

PRIMO TEMPO

1' si parte!

3' SUBITO IL CAST BRESCIA IN VANTAGGIO! CALCIO DI PUNIZIONE LETTO MALE DALLA DIFESA DI CASA, DOPO IL PALO E' PELI IL PIU' LESTO A CALCIARE VERSO LA PORTA.

5' nuova conclusione verso la porta di Cella, deve scuotersi la squadra di Solari. Bisogna ricordare come i bresciani siano in vetta solitaria nel girone C di Eccellenza lombarda: un avversario di assoluto rispetto.

7' sponda di petto di Saviozzi per il tiro dai 22 metri di Giglio, palla sul fondo alla destra di Chini

8' SAVIOZZI!!!! IL PAREGGIO DELL'IMPERIA! DESTRO SOTTO LA TRAVERSA DELL'EX CAIRESE! GOL DA BOMBER DI RAZZA!

10' esultanza rabbiosa di tutto il gruppo nerazzurro. La Coppa Italia resta una strada concreta per la salita in Serie D

11' Fatnassi da fuori, botta violenta, Chini si tuffa ma non deve intervenire

14' bell'affondo di Virga sulla destra, Fatnassi da posizione favorevolissima scentra però il destro a ridosso del dischetto dell'area di rigore. Occasione sfumata

15' sta calciando moltissimo verso la porta l'Imperia, all'appello anche il mancino di Saviozzi, ma con poca fortuna

22' maglietta strappata per Maspero, rammendo in corso con il nastro adesivo

24' faccia a faccia serrato tra Giglio e Gritti, riporta la calma il signor Ziliani

27' maglia nuova per Maspero, pochi attimi dopo il bel cross di Gandolfo non trova nessun compagno a rimorchio

34' sbracciata di Otabie su Gandolfo. Intervento scomposto che meritava il calcio di rigore. Colpo al petto violento per l'ex terzino del Vado

37' protesta Giangaspero, giallo per lui

40' Mattei raccorda per Giangaspero, bravo Cella a uscire

45' ANCORA UN PIAZZATO FATALE ALL'IMPERIA! SUL CALCIO D'ANGOLO DA DESTRA ARRIVA IL COLPO DI TESTA DI GIANGASPERO. CELLA NON PUO' INTERVENIRE, IL CAST BRESCIA TORNA DAVANTI

46' squadre negli spogliatoi. Servono due gol all'Imperia per passare il turno

SECONDO TEMPO

1' si riparte!

2' Virga stende Marazzi lanciato verso la porta. Giallo e punizione dalla lunetta per il Cast

3' calcia Peli, palla alta

7' atteggiamento molto aggressivo del Cast in questo avvio, l'Imperia non si scompone e prova a macinare il proprio palleggio

8' L'IMPERIA PAREGGIA! PRESSING VINCENTE DEI NERAZZURRI CHE PORTANO SAVIOZZI AL TIRO DI MANCINO, BOTTA FORTE CHE CHINI NON TRATTIENE. BRUTTO ERRORE DEL PORTIERE BRESCIANO

12' assedio Imperia, crossa Giglio per Saviozzi, esce Chini con i tempi giusti

13' Maspero in ritardo su Giglio, poteva starci il giallo

14' punizione forte e tesa di Saviozzi, sfera a lato di un paio di metri

15' cambio per il Cast, esce Ardesi, entra Barardo

17' destro dal limite troppo chiuso rispetto allo specchio di Cella, rimessa dal fondo per l'Imperia

22' Ravoncoli si trova smarcato a sinistra, peccato perchè non ne esce ne un tiro ne un cross

25' esce Maspero, entra Tognassi nel Cast Brescia

28' Tanghetti - Mattei, nuovo cambio per gli ospiti

30' un quarto d'ora alla fine, serve ancora un gol all'Imperia per passare il turno

32' cambia Solari, esce Fatnassi, entra Jebbar. 3-4-1-2 con Giglio a supporto dei due attaccanti

36' Jebbar si fa subito vedere mancino a fil di palo!

37' Contratti - Giangaspero, cambia ancora Quaresmini

39' il Ciccione è un frigo, pioggia mista neve a Imperia

44' giallo a Tognassi, Giglio alzato praticamente da terra

45' saranno quattro i minuti di recupero

46' calcio di punizione di Sancinito, Jebbar è ben appostato ma in posizione irregolare

47' colpo di testa di Guida bloccato da Chini, mancano delle alternative in avanti a Solari per trovare riferimenti centrali. Si pagano le assenze di Polisena e Cassata

49' FINISCE QUA. 2-2 AL CICCIONE, L'IMPERIA SALUTA LA COPPA ITALIA