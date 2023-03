Calcio a 5 serie C, l'Airole espugna San Lorenzo nel posticipo e si mantiene ai vertici della classifica

Torna a casa con tre punti preziosi l'Airole FC dall'insidiosa trasferta di San Lorenzo al Mare che ha chiuso, con il posticipo di lunedì sera, la dodicesima e terzultima giornata del girone A della serie C di calcio a 5 maschile della Liguria. In un campo storicamente difficile, davanti alla consueta cornice di pubblico caloroso e partecipe, le viverne hanno subìto la prima rete dopo soli dieci secondi di gioco riuscendo però a rimettere immediatamente in carreggiata il match grazie alle marcature di Davide Trama e Fabio Casellato che hanno portato l'Airole in vantaggio prima del nuovo pareggio locale, su pregevole colpo di tacco, con cui le due squadre sono andate all'intervallo sul risultato di 2-2.

Nuovo sorpasso biancoverde ad inizio ripresa con Joel Valenti, portatosi in avanti ed abile a dribblare la difesa avversaria in uno spazio stretto, seguito però poco dopo dal nuovo pareggio locale. A rompere definitivamente gli equilibri col break decisivo era quindi un parziale di 0-4 per l'Airole che dopo essere tornata in vantaggio grazie ad una autorete chiudeva i conti ancora con Casellato e Vincenzo Gullace, abili a concludere in modo perfetto due grandi azioni di squadra, e Filippo Caramello Canzone con un potente tiro da fuori in seguito alla ribattuta dopo un calcio di punizione. Inutile ai fini del risultato il gol finale del 4-7 che rendeva meno pesante il passivo per un San Lorenzo dimostratosi ancora una volta club di grande valore nonostante l'immeritato penultimo posto in classifica.