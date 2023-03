Bordighera: grande successo per lo stage di kick boxing organizzato con il campione Mattia Faraoni (Foto)

Si é svolto il 19 febbraio scorso, al palazzetto dello sport di Bordighera, uno stage di kickboxing con il campione romano Mattia Faraoni.

Era organizzato dal consolidato sodalizio tra M.G. Fight Team di Ventimiglia e Indomita Sanremo ed ha portato nella città delle palme più di 160 atleti provenienti da tutta la Liguria. Mattia Faraoni, attuale campione del mondo ISKA di Kickboxing e campione italiano di pugilato, é amatissimo e seguitissimo dal giovane pubblico anche per il suo ruolo social all’interno di un blog che si occupa di reportage in quartieri e periferie italiane difficili.

Lo stage si é sviluppato in due parti, al mattino e al pomeriggio. La mattina è stata dedicata agli oltre 60 piccoli fighter dai 5 ai 12 anni, i quali sono riusciti a gestire un allenamento fisico e tecnico di due ore circa, mantenendo impegno e concentrazione costante sotto la guida di Mattia, bravissimo nel catturare continuamente la loro attenzione. Il pomeriggio è stato dedicato ai più grandi, più di un centinaio tra agonisti e non. Ai é sviluppato iniziando da una parte fisica, per poi passare ad una fase prettamente pugilistica che ha preceduto quella di kickboxing.

Molti sono stati anche i fan di Mattia, che si sono presentati sugli spalti per vedere il loro idolo da vicino e cercare di rubare una foto o un autografo con il loro beniamino. Faraoni é arrivato a Bordighera il giorno prima dello stage ed ha effettuato un allenamento a porte chiuse alla palestra dell’Indomita Sanremo, dedicato esclusivamente agli atleti agonisti dei due team organizzatori.

I maestri Mirko Grillo, David D’Ambrosio e Stefania Armando hanno dichiarato la loro soddisfazione per come lo stage si é svolto, dopo i grandi sforzi che ci sono voluti per mettere in piedi un evento del genere e per la sua gestione, durante i quasi 2 mesi che lo hanno preceduto: “Sono stati 2 giorni molto intensi, ma meravigliosi sotto l’aspetto sportivo, ma anche umano. Abbiamo avuto la possibilità di conoscere un vero campione dal punto di vista sportivo, ma soprattutto umano. Mattia ci ha dato moltissimo tecnicamente e sportivamente, ma ancora di più emotivamente. E’ una persona splendida, un ragazzo semplice, educato, gentile e di grandissima umiltà, come i suoi collaboratori Gianmarco, Nicola e Andrea. Quello che fa e che cerca di insegnare e trasmettere lo fa veramente col cuore e da personaggio pubblico quale é con più di 250.000 followers in questi giorni non si é mai sottratto a fare quattro chiacchiere con i ragazzi, piuttosto che a fare una foto o a firmare un autografo, ringraziandoli addirittura per il supporto che gli danno. Ringraziamo anche tutti coloro che in qualche modo ci hanno aiutato nell’organizzazione e nella realizzazione di questo evento: in primis l’amministrazione comunale di Bordighera e in particolare l’assessore allo sport Stefano Gnutti e il vicesindaco Mauro Bozzarelli. Ma anche il direttore del palazzetto dello sport di Bordighera Sebastiano Bonaccorso, Franco Vagnetti dell’agriturismo e SPA UPunente a Bordighera, Alessandro Albanese e Daniele Vagnetti del ristorante ‘Maoma Beach’ di Bordighera e Nicholas e Ciro Lupico del ristorante pizzeria Ciro’s di Sanremo”.