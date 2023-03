Alpini di Vallecrosia in lutto per la morte di Giuseppe Biamonti: il funerale sarà a San Biagio della Cima

Gli alpini di Vallecrosia sono in lutto per la scomparsa di Giuseppe Biamonti. E’ morto a “Il Faggio” a Ventimiglia all’età di 89 anni. Lascia la moglie Bruna Squarciafichi, la figlia Ornella Biamonti, il genero Marco Bruzzone e il nipote Marian Bruzzone.

Giuseppe era di San Biagio della Cima ed era un coltivatore diretto, un uomo di famiglia che ha sempre lavorato ma soprattutto era un alpino da tutta la vita. Era benvoluto da tutti coloro che l'hanno conosciuto per la sua personalità solare. Prima di morire è stato ricoverato per sei giorni nel centro di riabilitazione e fisioterapia "Il Faggio" di Ventimiglia, ma negli ultimi giorni non riusciva a stare bene in piedi e, ieri, faceva anche fatica a respirare. Nonostante sia stato subito attaccato alla macchina dell'ossigeno, alla fine non c'è l'ha fatta. E' mancato verso le 20.30. "Era un gran lavoratore, un compagno di vita fedele, un padre esemplare, unico e speciale pieno di vita e di voglia di fare. Era solare e bonario, una persona buona ed eccezionale. Grazie papà, mi hai e ci hai lasciato tanto, ti porterò sempre nel mio cuore e credo che tanti faranno lo stesso. Ti vogliamo tanto bene, un saluto e un abbraccio da tutta la famiglia e da tutti gli alpini!" - sottolineano la figlia e la famiglia.

La notizia della scomparsa di Giuseppe, noto come “Pepin”, ha gettato nello sconforto gli alpini e i tanti amici, che hanno lasciato molti messaggi di cordoglio alla famiglia anche sui social. “Ha raggiunto il Paradiso di Cantore il decano del nostro gruppo, l'alpino Biamonti Giuseppe (Pepin). Avevamo già in programma a maggio di organizzare una grande festa per i suoi 90 anni ma purtroppo non è riuscito ad arrivarci” - dice Giuseppe Turone, capogruppo degli alpini di Vallecrosia - ”A tutti i familiari giungano le condoglianze e un abbraccio da tutti gli alpini. Ciao Pepin, saluta tutti gli alpini andati avanti”.

Il funerale avrà luogo domani alle 15 nella chiesa parrocchiale dei santi Fabiano e Sebastiano, situata nella piazza principale di San Biagio della Cima. La salma verrà poi portata nella tomba di famiglia al cimitero di Vallecrosia.