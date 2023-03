Vela: nel prossimo fine settimana a Marina degli Aregai, 1ª Tappa Trofeo Optimist Italia Kinder Joy Of Moving

Si svolgerà a Marina degli Aregai, sotto l’attenta regìa dello Yacht Club Sanremo, la prima tappa del Trofeo Optimist Italia Kinder Joy Of Moving ,riservato alla classe dei più giovani: l'Optimist.

"Quasi quattrocento le imbarcazioni iscritte, a conferma che si tratta di un grande evento con altrettanto impatto turistico sul territorio, considerando che tra atleti, coachs e parenti presenzieranno per quattro giorni più di ottocento persone. Un’altra sfida per lo Yacht Club Sanremo che, terminata l’affollatissima Carnival Race, si appresta ad organizzare un altro evento di alto livello tecnico.

L‘evento si colorerà sabato nel tardo pomeriggio, nella piazzetta dell’anfiteatro di Marina degli Aregai, di video e contributi di Ogyre, Onlus che si occupa di recupero della plastica in mare attraverso i pescherecci. A seguire la biologa Sabina Airoldi dei Consoli del Mare e Tethys Researc Institute parlerà e illustrerà i cetacei del mediterraneo.



Un altro bellissimo evento nella cornice di Marina degli Aregai grazie alla splendida ospitalità del Gruppo Cozzi Parodi. Saranno 50 le persone coinvolte nell’organizzazione per garantire la buona riuscita a terra ed in mare della manifestazione. I programmi comuni tra il porto di Marina degli Aregai e lo Yacht Club Sanremo non si fermano qui: a fine aprile l’ormai tradizionale Trofeo Gianni Cozzi e, a seguire, a maggio, l’importantissimo 470 European Championship prima selezione olimpica per questa classe".