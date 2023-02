Pallamano, l'Abc Bordighera organizza il primo campionato promozionale provinciale (Foto)

Giornata di sport, domenica scorsa, a Bordighera. L'Abc Bordighera ha, infatti, organizzato, presso la palestra Conrieri di via Pelloux, la prima giornata promozionale di pallamano riservata a squadre miste under 13 che ha visto la partecipazione delle tre società della provincia di Imperia (Abc Bordighera, San Camillo/ Riviera Pallamano Imperia e Pallamano Ventimiglia / Liguria Handball).

“Nel corso della mattina sono scesi in campo circa quaranta atleti e atlete che si sono alternati in sei incontri dove lo scopo principale era quello di far divertire i partecipanti senza l'assillo del risultato" - fa sapere l’Abc Bordighera - “Obiettivo pienamente raggiunto con piena soddisfazione sia degli organizzatori sia di atleti e dirigenti dei sodalizi ospiti. Il tutto si è svolto sotto gli occhi del delegato provinciale della federazione italiana Gioco Handball Jean-Claude Asnong e del responsabile dello sviluppo del progetto transfrontaliero levant '06, il signor Daniel Daragon”.

“L'occasione ha permesso ai dirigenti delle tre società di pallamano di fare una piccola riunione che aveva come ordine del giorno l'attività del comitato provinciale, i programmi e i progetti futuri. Le gare sono state arbitrate da ragazzi e ragazze dell'under 17 dell’Abc Bordighera. Molto apprezzata la presenza dell’assessore allo sport Stefano Gnutti che ha portato i suoi saluti a tutti i presenti" - dice l’Abc Bordighera - “I prossimi appuntamenti della categoria saranno il 27 marzo a Imperia e il 16 aprile a Ventimiglia. Naturalmente ringraziamo, come sempre, i nostri sponsor: Era Foods, Riello, Rollando, Ir, Fusetti Giardini, Idrotecnica piscine Becagli e Roberto Rodo Fideuram”.