I risultati del settore giovanile dell'Ospedaletti: ‘tris’ e vittoria per i 2008, pareggiano i 2006

Con il turno di riposo della Juniores sono tre le formazioni giovanili dell’Ospedaletti scese in campo nel fine settimana.

Gli Allievi 2006 di mister Miatto sono stati fermati sul pari del Legino, battuta d’arresto per i 2007 di mister Anzalone contro l’Albenga. Successo, invece, per i 2008 di mister Caverzan che si sono imposti contro il Campomorone Sant’Olcese.

I risultati del settore giovanile orange

Juniores

Turno di riposo

Allievi 2006

Ospedaletti - Legino 1-1

Marcatori: Traditi

Ospedaletti: 1 Galli, 2 Petrullà, 3 Di Nicola, 4 Caffi, 5 Angeli, 6 Mema, 7 Traditi, 8 Molinari, 9 Raviola, 10 Cascone, 11 Consalvo

A disposizione: 12 Sambito, 13 Anfossi, 14 Magnani, 15 Moglan, 16 Di Michele, 17 Rosato, 18 Miatto, 19 Sartori

Allenatore: Ivan Miatto

Allievi 2007

Albenga - Ospedaletti 4-0

Ospedaletti: 1 Rondelli, 2 Burdilla, 3 Monterosso, 4 Gonnella, 5 Pafumi, 6 Pereira, 7 Kanina, 8 Coppola, 9 Avandro, 10 D’Amore, 11 Luci

A disposizione: 12 Mariga, 13 Abidi, 14 Lazri, 15 De Veronico, 16 Cavalieri, 17 Rondinone

Allenatore: Marco Anzalone

Giovanissimi 2008

Ospedaletti - Campomorone Sant’Olcese 3-1

Marcatori: Anzalone (2), Burlandi

Ospedaletti: 1 Gallo, 2 Grillo, 3 Turrini, 4 Pallanca, 5 Cirillo, 6 Pesce, 7 Nardini, 8 Calvini, 9 Magnani, 10 Anzalone, 11 Burlandi

A disposizione: 12 D’Andrea, 13 Maccario, 14 Borella, 15 Conrieri, 16 Ben Mzaker, 17 Urciuoli

Allenatore: Andrea Caverzan