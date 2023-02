Dolcenduro protagonista a Dolceacqua: dopo 5 anni il ritorno dell'evento internazionale

Domenica scorsa si è svolta a Dolceacqua l’ottava edizione della Dolcenduro, un evento organizzato dal Supernatural Racing Team, l’ente locale specializzato in manifestazioni di mountain-bike. Dopo ben cinque anni di interruzione gli organizzatori sono riusciti tra molte complicazioni a confezionare una manifestazione di livello internazionale, riportando il territorio del Ponente Ligure ad essere riconosciuto come uno dei principali palcoscenici per questo sport.

"Partendo come un raduno tra amici la manifestazione si è trasformata nel tempo in una competizione imperdibile per molti team nazionale ed esteri, che qui si danno appuntamento per verificare il proprio stato di allenamento e di preparazione dei mezzi in vista della prima prova di coppa del mondo, quest’anno in Tasmania tra poco meno di un mese. - spiegano gli organizzatori - Pur mantenendo autentico il proprio carattere di evento conviviale e amichevole quest’anno si è confermato con chiarezza un vero e proprio clima da mini coppa del mondo, un segnale già emesso nel 2017 e che varrebbe la pena di essere raccolto al fine di trasformare quello che è il frutto di sacrifici e sforzi sostenuti esclusivamente da un ristretto nucleo di appassionati e sostenitori, in modo da portare definitivamente l’estremo ponente ligure al livello che merita in questo settore, al pari di altre località dove il turismo legato a questo sport genera ricadute economiche di proporzioni considerevoli".



L’edizione 2023, inserita nel calendario di gare federali è stata strutturata su quattro prove speciali cronometrate, 31 Km di lunghezza e circa 1.300 metri di dislivello, una combinazione azzeccata che è stata molto apprezzata dai concorrenti. A vincere tra gli uomini Jesse Melamed, canadese e attuale campione mondiale, seguito dal francese Youn Deniaud e ad una manciata di secondi dal dianese Tommaso Francardo, campione italiano e astro nascente della nazionale.

Molte le donne in partenza, tutte agguerrite e dotate di grande coraggio e determinazione. Spiccano sul podio la vice campionessa mondiale Morgane Charre, seguita da Melanie Pugin e Barbora Prudkova. Per le E-Bike Florian Nicolai vince tra gli atleti Elite mentre tra le donne è la locale Cinzia Oliva a centrare l'obbiettivo.





"Da segnalare il notevole dispositivo di uomini e mezzi messi in campo per la buona riuscita della manifestazione, costituito da più di cento unità tra commisari di gara, volontari, Protezione Civile, gruppo radioamatori ARI, medici e soccorritori di Ponente Emergenza. Con la Dolcenduro si è aderito al progetto per la promozione del territorio sostenuta da “Sanremo Outdoor”. La gara ha inoltre inaugurato il circuito “Union Trails Area”, che racchiude in un sodalizio internazionale alcune imprese del settore turistico sportivo delle regione e della Provence-Alpes-Cote D’Azur. L’appuntamento per la seconda gara di questo nuovo circuito è previsto per il 16 Aprile a Breil-Sur-Roya, località scelta anche per ospitare la prima tappa della Coppa del Mondo Cross-Country E-Bike del circuito WES" - concludono gli organizzatori.