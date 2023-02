Scioglierà le riserve lunedì prossimo il candidato del centrodestra alle prossime elezioni Amministrative di Imperia, Luciano Zarbano.

L’appuntamento è ora ufficiale: lunedì alle 17.30, al Teatro Rossini, il candidato verrà presentato insieme alle liste di appoggio. Proprio ieri il centrodestra non aveva ancora confermato i propri intendimenti per le prossime elezioni, in particolare per quelle di Imperia.