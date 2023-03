Come si diventa professionista del fitness

Il fitness è un ambito che sta riscuotendo sempre maggiore successo e pertanto, se si vuole entrare in questo mondo come professionista, è necessario seguire un iter chiaro e preciso.

Vediamo quindi come trasformarsi in un personal trainer accreditato e preparato, sia iscrivendosi al corso presente in questa pagina https://www.virginactive.it/academy, sia seguendo le nostre indicazioni.

Come diventare un personal trainer

- Una laurea in scienze motorie

Se desideri avere il top della formazione e anche un titolo accademico ad attestare le tue abilità, la laurea in scienze motorie è la via più classica e completa per diventare un professionista del fitness.

Avrai infatti la possibilità di misurarti con diverse materie teoriche e soprattutto con attività sportive variegate, imparando competenze essenziali e le modalità migliori per insegnarle. Il percorso ha una durata di almeno 3 anni, con la possibilità di aggiungere altri due anni di specializzazione in modo da uscire dall'università con tutte le conoscenze del caso.

Se la laurea non fa per te oppure hai già intrapreso la tua attività lavorativa, vediamo quindi quali sono le altre soluzioni a tua disposizione.

- Diploma riconosciuto dal CONI

Esistono scuole professionali già direzionate verso la professione dell'istruttore di fitness, che regalano un diploma riconosciuto dal CONi con il quale si ha la facoltà di insegnare.

Solitamente la didattica si divide in ore dedicate alla teoria e altre che prevedono pratica sul campo, in modo da entrare direttamente a contatto con il lavoro e imparare anche come comunicare con i clienti.

Nel corso del tempo sarà comunque possibile seguire dei corsi di aggiornamento, così da apprendere le tecniche sempre nuove e capire come instaurare un rapporto proficuo con l'atleta, sfruttando le sue potenzialità.

- Corsi di formazione

Non è detto che non si possa diventare istruttori di fitness anche dopo aver conseguito il proprio percorso di studi e pertanto senza avere in tasca un diploma idoneo oppure una laurea in Scienze motorie.

Esistono una serie di ottimi corsi che insegnano non solo gli esercizi migliori per ogni genere di allenamento, ma anche la capacità di realizzare un allenamento idoneo per l'atleta.

Un aspetto sul quale si dibatte fortemente è quello della mente e della comunicazione psicologica, che riveste un ruolo essenziale a livello di motivazioni e quindi di progressi fisici.

Un ottimo personal trainer deve essere in grado di mettersi in contatto a livello empatico con il proprio cliente e ottenere un rapporto di fiducia e di collaborazione reciproca.

Quali sono le capacità che deve possedere un personal trainer

Le capacità che non possono mancare in un abile personal trainer sono di tipo trasversale, in quanto riguardano sia la conoscenza del corpo e dei suoi meccanismi di reazione, sia quella della mente e del controllo del pensiero.

Le doti umane sono essenziali per potersi mettere in comunicazione con la persona, capendo i suoi stati d'animo e come stimolarla nella maniera corretta in modo che possa raggiungere traguardi sempre più elevati.

Quello del personal trainer è quindi un lavoro in continuo divenire, che richiede una continua applicazione e la capacità di comprendere e conquistare la persona che si ha davanti, poiché solo con la fiducia reciproca è possibile allenare corpo e mente e ottenere i progressi che si sono fissati.

Se vuoi quindi diventare un esperto di fitness queste sono le possibilità a tua disposizione, ma nulla toglie che tu possa avere tutti i titoli citati, partendo dal diploma, passando per la laurea e arrivando ai corsi di formazione periodica che aggiornano e permettono di aggiungere skills importanti al proprio curriculum.