Taggia: a quattro mesi dalla morte di Eliana Crema, il Comune dovrà rimuovere il camper bruciato

Alla fine, sarà il Comune di Taggia a pagare per la rimozione del camper bruciato dove è morta Eliana Crema, il 14 dicembre 2022. Il mezzo e ciò che resta della sedia a rotelle in uso alla 53enne, saranno presto rimossi da Amaie Energia.

A lungo, in seguito alle numerose segnalazioni ricevute, ci siamo occupati di ciò che è successo dopo il decesso della donna. A causa di un problema burocratico lo scheletro del camper è rimasto lì negli ultimi mesi, sotto gli occhi di chiunque passasse dalla ciclabile, di chi veniva a posteggiare a pochi centimetri dai resti e infine davanti al luna park durante il periodo natalizio. Tutto questo perchè il mezzo bruciato si trova posteggiato nel parcheggio di proprietà di Area 24, società oggi in fallimento.

Negli anni scorsi però, il Comune, aveva ottenuto il posteggio in concessione, per sfruttarlo a fronte della minore presenza di posti auto su Arma durante le operazioni di costruzione del posteggio nella 'buca' del viale delle Palme. Sulla carta il rapporto concessorio, si sarebbe dovuto esaurire nel settembre 2021, tuttavia non è mai stata perfezionata la riconsegna dello spazio ad Area 24. Attraverso questo passaggio è emerso così che il Comune dovrà impegnarsi a liberare il parcheggio dai resti del camper.