Vela: Sarchiapone Fuoriserie vince il Campionato Invernale West Liguria

Un altro fine settimana allo Yacht Club Sanremo durante il quale si è svolto il “Festival della Vela”, quarta tappa del West Liguria, che ha segnato la conclusione del Campionato Invernale di vela, organizzato dallo Yacht Club Sanremo e giunto alla sua trentanovesima edizione, che vede la vittoria finale Overall di Sarchiapone Fuoriserie di Gianluigi Dubbini, a pari punti ma con un risultato finale migliore con Il Pingone di Mare IIII di Federico Stoppani, Vincitore nella classifica IRC.

Sono stati due giorni particolari nel golfo di Sanremo per questa finale: sabato l’assenza di vento ha tenuto a terra gli equipaggi mentre domenica, con un vento a Nord est, si è disputata una prova con rientro veloce per l’arrivo della perturbazione.

Non è mancato l’evento sociale per tutti gli equipaggi che si è svolto sabato sera presso Villa Nobel con una bellissima festa accompagnata da un grande spettacolo di musica dal vivo.

Nella classe ORC A vince Farewell IV, di Alberto Franchella, inseguita da Ottocinque XL, di Dario Caffaro e da Gorilla Gang XL, di Andrea Statari.

Sarchiapone Fuoriserie, oltre alla vittoria finale Overall, si aggiudica il primo posto nella classe ORC B, seconda Il Pingone di Mare IIII, terza Dal Verde al Blu, di Paolo Rampulla.

Ad affermarsi nella classe IRC Il Pingone di Mare IIII inseguita da Gorilla Gang XL.

L’appuntamento con il Campionato Invernale West Liguria è ora per il prossimo autunno, quando con il Trophée Grimaldi partirà la quarantesima edizione del West Liguria.