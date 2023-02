Primo Trofeo CSEN di ginnastica artistica per la Asd Insieme Sanremo: ottimi risultati per le atlete

Sabato scorso la Asd Insieme Sanremo, in collaborazione con la Asd Vittoria, ha organizzato a Vallecrosia il primo Trofeo CSEN di ginnastica artistica che ha visto come protagoniste molte atlete dell’associazione sanremese.

La mattina sono scese in campo gara le ginnaste della categoria tecnicamente più alta e con difficoltà molto elevate, l’Eccellenza: primo e secondo posto rispettivamente per Rebecca Amoretti e Matilde Pescador nella categoria Master 2 Eccellenza 3; podio tutto Gym Insieme nell’Eccellenza 2 categoria Junior con Sara Pappaterra, Serena Samantha Conio e Giorgia Giovannini ed infine vittoria per Elisa Arnaldi e secondo posto per la compagna di squadra Enkela Dalani nell’Eccellenza 2 categoria Senior.

A seguire, nella gara di Specialità, esordio per Sofia Barillari e Teresa Vota che, alla loro prima esperienza nelle competizioni di livello più alto, si sono ben comportate aggiudicandosi il terzo ed il quinto posto nelle rispettive categorie.

Nel pomeriggio si sono svolte le competizioni “Cup” che hanno visto gareggiare molte ginnaste dell’ASD Insieme, alcune alla loro prima esperienza davanti ai giudici. Nell’Easy Cup ha partecipato il gruppo, purtroppo con qualche defezione causa influenza, delle piccolissime ginnaste Arianna e Monica Martini e Becky Han. Nella Cup a squadre sono scese ben quattro formazioni dell’associazione sanremese: nella categoria Esordienti terzo posto per la squadra composta da Nicole Alosi Sicchiero, Carlotta Borea, Giorgia Longo e Valeria Vota; secondo posto nella categoria Allieve B per la squadra di Siria Cannaó, Rebecca Di Michele, Anna Gullotti, Irene e Rebecca Scordo ed infine, per le ginnaste più esperte della categoria Junior e Senior, primo posto per la squadra composta da Camilla Canepa, Desia De Faveri, Klea Kola e Stella Rolando Buci e secondo posto per le compagne Elisa Di Giulio, Natalia Qevani, Malak Saih, Teresa Seraffi e Maria Giulia Vitanza.

Il Direttivo della ASD Insieme Sanremo e i tecnici Lara Astraldi, Marzia Riccardi, Sonia Di Marcoberardino e Angelica Stella si sono dichiarati soddisfatti della performance delle loro atlete, dell’impegno e della costanza che dimostrano ogni giorno in palestra e ringraziano le famiglie per la fiducia e l’entusiasmo con cui aderiscono alle iniziative proposte.