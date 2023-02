Pallavolo: bilancio positivo per le formazioni dell'Imperia Volley, 8 vittorie e 3 sconfitte nel weekend

Undici le gare disputate dalle formazioni giallo/nere, con un bilancio più che positivo: otto vittorie e tre sole sconfitte. Vittoria di coppia per la formazione femminile e maschile della serie D regionale con l’identico risultato (3/0). Nei campionati giovanili brillano le vittorie numero 12 per la U18 e la numero 7 per gli U17 su altrettante gare.

Campionato Regionale Serie D Maschile 13a Giornata

Imperia Volley-Axa Maremola Volley 3-0

Gara senza storia quella tra l’Imperia Volley e il fanalino di coda Axa Maremola Volley. Pratica chiusa in poco più di un’ora con il risultato più netto. (3/0) Ancora un turno casalingo per la 14^ giornata, sabato 04 marzo alle ore 21.00 al palazzetto dello sport di Zona San Lazzaro dove riceveranno i levantini del Volley Uscio, formazione che precede gli imperiesi di soli due punti.

Campionato Regionale Serie D Femminile 15a Giornata

Imperia Volley-Acqua Calizzano Carcare 3-0

Sono sufficienti 61 minuti al capitano Matilde Gresia e compagne per aver ragione delle Valbormidesi dell’Acqua Calizzano Carcare, formazione che occupa il quarto posto della classifica provvisoria. Alle ragazze di Roberto Gavi e Chiara Menegatti a tre giornate dal termine della regular season, manca solo un punto per avere la certezza matematica di disputare i play off per il passaggio alla categoria superiore. Prossimo impegno sabato 04 marzo alle ore 18.00 al mercato dei fiori di Bussana nel derby con la NLP Sanremo targata Controcorrente.

Campionato U19 8a e 9a Giornata

Clapsy Albisola Pallavolo-Imperia Volley 3-0

Imperia Volley-Volley Team Finale 3-1

Una vittoria e una sconfitta per i ragazzi di Marco Biglieri e Massimiliano Niggi.

Campionato U18 12a Giornata

Imperia Volley-Sushi House NLP 3-0

Ancora una vittoria per questa formazione, la dodicesima su altrettante gare, di cui undici con il risultato più netto (3/0).

Campionato U17 Recupero della 6a Giornata

Nova Volley-Imperia Volley 1-3

Sette su sette per i ragazzi di Roberto Gugliotta e Guido Lizza e primo posto della classifica provvisoria con cinque lunghezze di vantaggio sulla formazione savonese della Tierrecubo Carcare.

Campionato U16 12a Giornata

Estetica Nefertari Diano Marina-Imperia Volley 2-3

Ritrovano subito la vittoria, dopo la sconfitta con la prima in classifica le ragazze di Roberto Gavi e Sara Pressamariti che s’impongono in trasferta al Palacanepa dopo una maratona di oltre due ore.

Campionato U14 12a Giornata

Imperia Volley-Bordivolley 3-0

Buona prestazione delle ragazze di Mario Ozenda e Maria Rosa Ferraresi che ritrovano la vittoria dopo alcuni risultati negativi.

Campionato U13 Recupero 2a Giornata

Imperia Volley-San Pio X Loano 0-3

Campionato U13 Young 4a Giornata

Caramagna IMVolley-Golfo di Diana Volley 0-3

Campionato U12 CSI Misto 3a Giornata

Imperia Volley-Mazzucchelli Maschile 3-0

Netta affermazione delle ragazze di Gianluca Melchiorre con i ragazzi della Scuola di Pallavolo Mazzucchelli Sanremo

Campionato U14 Centro Sportivo Italiano 5a Giornata

Imperia Volley-Autoscuole Riunite Mazzu 0-3

Non riescono a trovare i tre punti all’Itis di Imperia le ragazze di Mario Ozenda che non superano l’ostacolo delle sanremesi delle Autoscuole Riunite.