Per un guasto alle apparecchiature elettroniche (non suonava la sirena di fine tempo) non si è disputata nella palestra di Valle Armea a Bussana di Sanremo la partita tra il Bvc Sanremo e la capolista Aurora Chiavari.

La decisione in merito è ora in mano al Giudice Sportivo della Federbasket ligure che, sulla base dei regolamenti, dovrà decidere se assegnare la vittoria a tavolino al team levantino o deliberare la ripetizione della gara.