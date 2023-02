Domenica dal sapore internazionale per i Leoncini del Sanremo Rugby impegnati al Torneo di Nizza (Foto)

Domenica in terra francese per quattro formazioni giovanili del Sanremo Rugby. Gli Under 6, 8, 10 e 12 si sono fatti valere al prestigioso Torneo di Nizza al cospetto di molte formazioni transalpine di rilievo come Antibes, Draguignan, Grenoble, Hyeres, Le Seyne, Lerins, Tolone, Villeneuve, Monaco, Stade Laurentin, Grasse, Six Fours oltre ai padroni di casa del Nizza.

I ragazzi del Sanremo Rugby si sono messi in mostra strappando anche alcune vittorie. Tante le partite in una giornata molto soddisfacente sul piano sportivo e aggregativo, un evento di grande importanza per la crescita del club e dei suoi ragazzi che hanno avuto modo di confrontarsi con realtà rugbistiche di alto livello.

“Oggi i nostri Leoncini si sono distinti dimostrando grande impegno - commenta Michele Barbieri, educatore degli Under 6 - i nostri piccolini hanno vinto due partite su quattro con due sconfitte solamente per un punto. Peccato non aver avuto la squadra al completo. Forza leoni, siete stati grandi!”.