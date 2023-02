Calcio femminile, nona vittoria consecutiva per le Sanremo Ladies: battuto il Genova

Nona vittoria consecutiva per le Sanremo Ladies, che ieri sono riuscite a sconfiggere, fuori casa, il Genova Calcio per 1-3, durante la partita valida per la nona giornata del campionato di eccellenza di calcio femminile.

Continua la scia positiva delle ragazze guidate da mister Ivan Busacca, che sono riuscite a vincere grazie alla doppietta di Cerato e al gol di Tedesco. None su nove, perciò, per le matuziane che restano così in vetta alla classifica. “Partita in salita con un goal subito nel primo tempo. Grande è stata la reazione della squadra che alla fine della prima frazione di gioco ha trovato il pareggio con Cerato. Nella ripresa la squadra ha preso il gioco in mano e ha trovato il secondo gol con un bel tiro di Sharon Tedesco su assist di Chiara Marcucci. Verso la fine della partita Cerato fa, di nuovo, gol su assist di Marcucci. Prestazioni molto positive di Valentini, Famà e Mariotti. Da sottolineare lo spirito di gruppo che ci caratterizza in campo e fuori, tutte le ragazze fanno la loro parte per raggiungere gli obiettivi” - commenta il presidente Simone Ricci.

Le Sanremo Ladies torneranno in campo il 3 marzo alle 20 per affrontare l’Entella.