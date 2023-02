Il Consiglio comunale di San Bartolomeo al Mare è convocato in sessione ordinaria e in seduta pubblica di prima convocazione per le 12:30 di giovedì prossimo.

All'ordine del giorno la variante urbanistica per la zona U.I.18 (Ondina) e la associazione tra la Provincia di Imperia e i Comuni della Provincia di Imperia, esclusi Imperia, Sanremo e Ventimiglia, per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani non pericolosi presso le discariche di Bossarino e di Boscaccio, nel Comune di Vado Ligure.