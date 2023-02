Primarie PD: Taggia e valle Argentina hanno scelto Elly Schlein, Oggero "Un nuovo inizio"

A Taggia, su 112 voti per le primarie del Partito Democratico, 67 sono andati per Elly Schlein. Confermato quindi il trend della provincia di Imperia (LINK) e quello nazionale che hanno visto la candidata vincere su Stefano Bonaccini. A lui, nel circolo tabiese, sono andati 44 voti e si è registrata anche 1 tessera nulla.

"Ringrazio vivamente tutti coloro che, nonostante il maltempo e la presenza del corteo storico nella sua quarantesima edizione, hanno trovato il tempo per venire a votare, dando un chiaro segnale che il partito democratico è vivo sul territorio e dimostrando ancora una volta di essere l'unico partito in grado di svolgere delle primarie democratiche sul territorio " - commenta Lorenzo Oggero, segretario del PD di Taggia.

"Questo dev'essere un nuovo inizio che in virtù del risultato riporti nel Partito Democratico quella partecipazione attiva che ultimamente è venuta a mancare. - aggiunge - Colgo l'occasione quindi per dire a tutti coloro che hanno votato e a chi non è riuscito a farlo che nonostante tutto, qualsiasi sia il proprio parere sul risultato finale, ora più che mai c'è bisogno di partecipare e stare uniti, perché nel circolo di viale delle rimembranze N.29 ci sono dei militanti e un segretario che non vogliono smettere dì lottare. Ora e sempre viva il centrosinistra, viva il Partito Democratico!"