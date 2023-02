Sanremo Villaggio dei Fiori: ultimi posti per la serata dedicata al Tartufo nero pregiato

“Un Villaggio da gustare” è la rassegna enogastronomica del ristorante aperto a tutti e non soltanto agli ospiti della struttura turistica.

Presso il Ristorante del Villaggio dei Fiori prosegue la seconda edizione della rassegna gastronomica con un ricco calendario di serate a tema per scoprire ed assaporare piatti e prodotti tipici della gastronomia italiana. In queste serate il cibo e il vino non saranno solo serviti in tavola in gustosi piatti, ma anche accompagnati dai racconti del giornalista enogastronomo, Claudio Porchia, che sveleranno i segreti e la storia delle diverse preparazioni. Cene e serate, che rappresentano un’occasione per uscire, scoprire l’oasi verde del villaggio e sentirsi ospiti speciali.

Il prossimo appuntamento con le serate a tema, in cui il cibo non sarà solo servito in tavola in gustosi piatti, ma anche accompagnato da interessanti racconti, è previsto per Sabato 4 marzo con una serata dedicata al Tartufo Nero Pregiato.

Il menù della serata con la presenza del “trifolao” Ezio Costa di Monchiero, prevede: Uovo in camicia al Tartufo Nero Pregiato; Risotto con fonduta e Tartufo Nero Pregiato; Capocollo con Tartufo Nero Pregiato con contorno di stagione; Bonet; Vino in abbinamento. Costo a persone comprese bevande 70 €

Il programma invernale degli appuntamenti gastronomici del “Sabato del Villaggio” terminerà Sabato 18 marzo; serata Country con i prodotti dell’azienda agricola “Il Carrettino” di Tortona. Menà: Affettati misti: prosciutto cotto di bufalo e salame country; Ravioli di bufalo alla contadina; Grigliata mista di carne di bufalo con contorno di patate al forno; Dolce del contadino; Vini Cabernet, Sauvigon Cantina Torre dei Vescovi. Costo a persona comprese bevande 40 €

Per informazioni e prenotazione telefonare al numero 380.8686215; info@villaggiodeifiori.it; Sito: www.villaggiodeifiori.it

Villaggio dei Fiori, via Tiro a Volo, 3 - 18038 Sanremo - (IM)