Sanremo: grande successo di partecipazione sabato scorso a Poggio per il torneo dedicato a Matteo Morselli (Foto)

Si è svolto sabato scorso, al campetto di frazione Poggio a Sanremo, il sesto torneo in memoria di Matteo Morselli giovane scomparso prematuramente nel 2018.

Sul campetto a lui recentemente intitolato, amici e familiari nel tenere vivo il suo ricordo hanno dato vita, per l'intera giornata alla sesta edizione, il cui ricavato, come da tradizione, si tramuterà in donazioni per la comunità.

L’ultimo progetto in via di realizzazione è l’illuminazione dell'elisuperficie di zona Capo Verde, che permetterà l’atterraggio notturno dell’elisoccorso, unica realtà in provincia di Imperia. Un sabato speciale, di sport e amicizia "Pensando a te... Matteo".

(Foto di Fabio Pavan)