Giornalista sanremese vince il primo premio Ussi con un reportage sul campionato femminile afgano di ciclismo

Il giornalista sanremese Alessandro Bertellotti è uno dei cinque vincitori del premio giornalistico Ussi ‘Lo sport e chi lo racconta’ (edizione 2022) intitolata alla memoria di ‘Elio Trifari.

Il tema del bando era incentrato su “2022: vittorie, sconfitte, storie e solidarietà” racconti di questo anno ricco di fatti, avvenimenti, curiosità. Bertellotti si è aggiudicato il premio nella sezione ‘Reportage radio’ con ‘Biciclette senza catene - Il campionato femminile afgano di ciclismo’. Il giornalista, che da anni lavora per la Rsi, la Radio Svizzera Italia, ha vinto davanti a Stefania Serpetta (Radioincontronews), Dario Ronzulli (RadioNettunoBologna), Dario Ricci (Radio24-IlSole24Ore) e Andrea Capretti (Radio Sportiva).

La giuria era composta da Gianfranco Coppola, presidente Ussi, con il consiglio di presidenza formato da Mimma Caligaris, Riccardo Signori, Giuliano Veronesi, Mario Zaccaria, Mario Frongia, Guido Lo Giudice. Con loro Vittorio Di Trapani, per la Federazione della stampa, Dino Frambati per l’Ordine dei Giornalisti, Lucia Blini , vicedirettore news Mediaset, Valerio Piccioni (Gazzetta dello Sport) , Francesco De Core (il Mattino), Luisa Rizzitelli (Il Fatto Quotidiano), Mauro Berruto (ex ct pallavolo, tiro con l’arco e giornalista), Maria Rosa Quario (giornalista ed ex atleta), Enza Beltrone (giornalista responsabile progetti Ussi).

Alessandro Bertellotti, che ha iniziato la sua carriera a Radio Stereo 103, ha lavorato per tanti anni in Australia, da dove ha fatto il corrispondente estero per La Gazzetta dello Sport e per la radio e Tv Svizzera Italiana. Da ormai tanti anni vive a Lugano dove lavora per la radio elvetica del Ticino.